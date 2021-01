Les autorités ont déclaré que des signaux provenant des boîtes vocales du cockpit et des enregistreurs de données de vol avaient été détectés entre les îles Lancang et Laki dans la chaîne des Mille-Îles, juste au nord de la côte de Jakarta. Les responsables ont déclaré avoir marqué un endroit où les sons étaient émis par les boîtes noires, qui se sont détachées de la queue de l’avion lorsqu’il s’est écrasé dans la mer.

L’enregistreur vocal du poste de pilotage garde une trace des conversations entre les pilotes et l’enregistreur de données garde une trace des informations électroniques telles que la vitesse de vol, l’altitude et l’accélération verticale. Lorsqu’ils sont trouvés, ils sont transportés au port et remis au Comité national de la sécurité des transports qui supervise l’enquête sur l’accident.

Plus d’une douzaine d’hélicoptères, 53 navires de guerre et 20 bateaux et 2600 membres du personnel de sauvetage ont fouillé et trouvé des parties de l’avion dans l’eau à une profondeur de 23 mètres (75 pieds) depuis dimanche, incitant les sauveteurs à continuer de fouiller la zone.

Des images télévisées ont montré un train d’atterrissage, des roues et un moteur à réaction, tandis que d’autres secouristes ont emmené une douzaine de sacs mortuaires contenant des restes humains dans un hôpital de la police de Jakarta oriental pour le processus d’identification.

Le chef de l’Agence nationale de recherche et de sauvetage, Bagus Puruhito, a déclaré que les plongeurs recherchaient une cible identifiée sous 20 mètres (65 pieds) de boue sur le fond de la mer à l’aide d’un équipement de «localisateur de ping» de haute technologie.

Le président du comité des transports, Soerjanto Tjahjono, a déclaré que les boîtes noires pourraient fournir des informations précieuses aux enquêteurs. Une fois l’appareil trouvé et transporté au centre de recherche, il faudra trois à cinq jours pour sécher et nettoyer l’appareil et télécharger les données, a déclaré Tjahjono.

Il a dit que l’analyse prendrait plus de temps, « selon la complexité du problème ».

Tjahjono a exclu une possible fente dans le ciel après avoir vu l’état de l’épave trouvée par les chercheurs.

Il a déclaré que le jet était intact lorsqu’il s’est écrasé et s’est cassé en morceaux lors de l’impact avec l’eau. Les débris étaient concentrés dans une zone, tandis qu’une explosion dans le ciel aurait provoqué la propagation de débris sur une grande surface, a-t-il déclaré.

« Il s’est dégradé naturellement lors de l’impact avec l’eau … il n’y a jusqu’à présent aucune preuve de destruction ou d’explosion non naturelle », a déclaré Tjahjono à l’Associated Press. Cependant, cela n’a pas encore été confirmé en lisant les boîtes noires.

L’enquêteur de la commission, Nurcahyo Utomo, a déclaré avoir collecté des enregistrements et des transcriptions de la conversation entre le pilote et les contrôleurs aériens dans le cadre de leur enquête sur la cause de l’accident.

Utomo a déclaré que son équipe enquêtait toujours sur les données radar sur les mouvements de l’avion et a interrogé les responsables de la circulation aérienne en charge du vol qui s’est écrasé. D’autres entretiens avec des témoins auront lieu dans un proche avenir, y compris des techniciens, des pêcheurs et des experts des compagnies aériennes.

Les enquêteurs examinent toutes les parties de l’aéronef trouvées par les chercheurs du fond marin, comme le système d’avertissement de proximité du sol, un dispositif qui pourrait alerter le pilote si l’aéronef est trop près du sol, un radioaltimètre et diverses autres pièces, généralement de le côté inférieur de la queue de l’avion, dit Utomo.

Il a déclaré que le Bureau d’enquête sur la sécurité des transports de Singapour assistera son comité dans la recherche des boîtes noires et que le National Transportation Safety Board des États-Unis participera à l’enquête sur l’accident.

Dans un mois, le comité publiera un rapport d’enquête préliminaire sur l’accident et un rapport final un an plus tard.

L’Indonésie, le plus grand archipel du monde, avec plus de 260 millions d’habitants, est en proie à des accidents de transport terrestre, maritime et aérien en raison de la surpopulation des ferries, des infrastructures obsolètes et des normes de sécurité mal entretenues.

En octobre 2018, un Boeing 737 MAX 8 de Lion Air a plongé dans la mer de Java quelques minutes après le décollage de Jakarta, tuant les 189 personnes à bord. L’avion impliqué dans la catastrophe de samedi ne disposait pas du système de contrôle de vol automatisé impliqué dans l’accident de Lion Air et un autre crash d’un 737 MAX 8 en Ethiopie cinq mois plus tard, entraînant l’échouement du MAX 8 pendant 20 mois. .

Le crash de Lion Air a été la plus grande catastrophe aérienne en Indonésie depuis 1997, lorsque 234 personnes sont mortes sur un vol de Garuda Airlines près de Medan sur l’île de Sumatra. En décembre 2014, un vol AirAsia de la ville indonésienne de Surabaya à Singapour s’est écrasé dans la mer, tuant 162 personnes.

Sriwijaya Air n’a connu que des incidents mineurs dans le passé, bien qu’en 2008, un agriculteur ait été tué lorsqu’un avion a quitté la piste lors de l’atterrissage en raison d’un problème hydraulique.

Les États-Unis ont interdit aux compagnies aériennes indonésiennes d’opérer dans le pays en 2007, mais ont annulé la décision en 2016, invoquant des améliorations conformes aux normes aéronautiques internationales. L’Union européenne avait auparavant des interdictions similaires et les lève en juin 2018.