L’Indonésie intensifie la pression sur les détourneurs de vaccins en autorisant des AMENDES et des SANCTIONS avant la phase II de la campagne de vaccination

Alors que l’Indonésie entame la deuxième phase de vaccination contre le Covid-19, le gouvernement a rendu le vaccin semi-obligatoire, autorisant les autorités régionales à imposer diverses sanctions contre les personnes éligibles qui rejettent le vaccin.

L’Indonésie a intensifié sa campagne de vaccination mercredi, ajoutant les personnes âgées et les fonctionnaires de première ligne à la liste de ceux qui peuvent être vaccinés. D’ici mai, le pays espère vacciner 38 millions de personnes, a déclaré le gouvernement. Wiku Adisasmito, un porte-parole du groupe de travail Covid-19, a profité de l’occasion pour rappeler au public qu’ils ont un «Obligation de participer au programme» comme « Énoncée dans le règlement présidentiel. »

Le week-end dernier, le président Joko Widodo a modifié la réglementation sanitaire, permettant aux agences gouvernementales ou aux autorités provinciales et municipales d’imposer leurs propres sanctions à ceux qui refusent de se faire vacciner alors qu’ils sont éligibles. Les fraudeurs de vaccins sont passibles d’amendes et peuvent être exclus de certains services publics. Les détracteurs disent qu’il victimise les citoyens pauvres qui sont les principaux bénéficiaires des avantages des programmes sociaux.

Sur les 34 provinces, une seule – la capitale, Jakarta – a édicté des règlements selon lesquels le refus de se faire vacciner est puni d’une amende d’environ 360 dollars.

L’Indonésie a pour objectif de vacciner les deux tiers de sa population de 270 millions d’habitants sur 15 mois pour atteindre un niveau d’immunité suffisamment élevé pour enrayer l’épidémie. Dans une enquête du ministère de la Santé, 65% des Indonésiens ont déclaré qu’ils prendraient le vaccin, tandis que 8% seulement ont déclaré le rejeter catégoriquement.

Cela n’a pas empêché les responsables de dire qu’ils pourraient armer les réticents, visant apparemment les 27% indécis. Le mois dernier, Edward Hiariej, vice-ministre du droit et des droits de l’homme, a déclaré que la loi autorise une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an pour avoir refusé la vaccination, qu’il a qualifiée d’obligatoire. Cette remarque a suscité des accusations selon lesquelles le gouvernement viole les droits de l’homme.

Le scepticisme à l’égard des vaccins et les suggestions pour le surmonter par des mesures coercitives ne sont pas un phénomène uniquement indonésien. Les certificats de vaccination sont susceptibles de devenir une condition préalable aux voyages internationaux et, selon certaines sources, dans des pays comme Israël et le Danemark, les personnes non vaccinées sont confrontées à des restrictions de la vie sociale.

Certains gouvernements ne semblent pas disposés à rendre ces mesures une politique officielle en raison des réactions négatives potentielles du public, mais seraient disposés à demander aux employeurs de s’occuper d’eux. Le Financial Times a rapporté mardi que certaines entreprises britanniques se préparaient à adopter des contrats de travail «sans jab, sans emploi», avec ce qui semble être l’approbation tacite de Downing Street.

Certains aspects du non-respect de la vaccination en Indonésie, cependant, sont plus spécifiques à ses réalités nationales. Une partie de l’inquiétude du public vient du refus de la société chinoise Sinovac Biotech de divulguer les ingrédients de son vaccin Covid-19. L’Indonésie s’est appuyée sur la formule CoronaVac pour sa campagne de vaccination jusqu’à présent, bien que d’autres comme AstraZeneca et Pfizer devraient être disponibles prochainement. Certaines personnes dans la plus grande nation musulmane du monde craignent que le vaccin chinois puisse contenir de la gélatine de porc comme stabilisant, et serait donc incompatible avec l’interdiction de l’islam sur ces produits.

Ces craintes ont été abordées début janvier, lorsque le Conseil des oulémas du pays, un organe clérical qui, entre autres, évalue les produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques, a déclaré le vaccin halal ou permis par l’Islam. Après une visite dans une installation de production de Sinovac, les experts ont accepté leurs assurances que leur vaccin ne contenait pas d’ingrédients porcins.

