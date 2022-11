L’Indonésie, hôte du G-20, affiche son programme climatique à Bali, alimentée au charbon

Commentez cette histoire Commentaire

NUSA DUA, Indonésie — Les lampadaires bordant l’autoroute depuis l’aéroport de Bali sont alimentés par le soleil. La police patrouille dans les rues sur des motos électriques et les chauffeurs font la navette pour rendre visite aux dignitaires dans des VUS électriques de luxe. La crise climatique mondiale est une préoccupation majeure lors du sommet du Groupe des 20 de cette semaine, et l’Indonésie, en tant qu’hôte, a tout mis en œuvre pour montrer son engagement à réduire les émissions de carbone. Cependant, alors que les dirigeants mondiaux voyagent à travers l’île ensoleillée de Bali, ils se branchent sur un réseau énergétique alimenté en grande majorité par des combustibles fossiles.

Dotée d’une multitude de ressources énergétiques renouvelables, l’Indonésie a moins fait pour exploiter ce potentiel que la plupart des pays de sa taille. Le pays a annoncé mardi qu’il avait obtenu un accord de financement climatique de 20 milliards de dollars auprès de pays riches – peut-être le plus gros prêt de ce type de l’histoire – mais les militants et les experts disent que cela ne fera qu’une petite brèche dans les quelque 600 milliards de dollars dont l’Indonésie a besoin pour atteindre émissions nettes nulles.

Le pays doit rattraper son retard, disent les critiques, car les chefs de gouvernement ont a évolué trop lentement au cours de la dernière décennie pour désinvestir des combustibles fossiles et abandonner les politiques archaïques qui subventionnent les sources d’énergie polluantes. Selon les analystes, l’expérience de l’Indonésie illustre certains des défis les plus difficiles auxquels sont confrontées les économies en voie d’industrialisation lors de la transition vers l’énergie verte.

En 2015, après l’élection du président indonésien Joko Widodo, il a commandé une série de projets qui généreraient 35 gigawatts d’énergie nouvelle – la majeure partie provenant de centrales au charbon. À l’époque, 16 % de la population n’avaient toujours pas accès à l’électricité, et les responsables étaient convaincus que la croissance économique du pays ferait bientôt grimper la demande d’énergie.

Lorsqu’il est devenu clair que la croissance de l’Indonésie ne suivait pas le rythme des projections, il était trop tard. Des dizaines de nouvelles centrales électriques avaient été mises en service, et d’autres étaient en construction. Le réseau du pays est devenu surapprovisionné en charbon, qui représentait plus de la moitié de la production d’électricité, soit le double de ce qu’il était il y a dix ans, selon l’Institut pour la réforme des services essentiels, un groupe de réflexion indonésien. Les énergies renouvelables n’avaient pas de place pour se développer.

“C’est comme un excédent de bagages que le gouvernement indonésien porte”, a déclaré Elrika Hamdi, analyste du financement de l’énergie basée à Jakarta. C’est “une erreur du passé” que le pays paie encore, a-t-elle ajouté.

Dans le même temps, les réglementations régissant l’énergie propre ont été incohérentes, onéreuses et souvent mal mises en œuvre, disent les partisans, laissant l’Indonésie à la traîne d’autres pays industrialisés tels que le Vietnam et les Philippines. Après une décennie de “boom solaire”, la capacité solaire installée du Vietnam est près de 80 fois supérieure à celle de l’Indonésie malgré un tiers du potentiel, selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), une organisation intergouvernementale qui aide les pays à passer à l’énergie propre. .

Bien que Bali reçoive suffisamment de lumière solaire pour répondre à plusieurs fois à ses besoins en électricité, ses besoins en énergie sont presque entièrement satisfaits par les centrales à combustibles fossiles de l’île et de l’île voisine de Java. Les énergies renouvelables représentent moins de 2 % de la production d’électricité, selon des responsables provinciaux.

Dans le nord de Bali, les pêcheurs font campagne depuis des années contre le projet d’expansion d’une centrale au charbon, alléguant qu’il menace leurs moyens de subsistance. “Nous accepterons toute centrale électrique qui n’endommage pas l’air, la mer, l’eau”, a déclaré Supriyadi, un pêcheur du village de Celukan Bawang qui n’a qu’un seul nom. “Nous ne voulons tout simplement pas de charbon.”

Les dirigeants indonésiens ont souvent caractérisé leur dépendance aux combustibles fossiles comme un problème de financement inadéquat des alternatives. Le charbon, abondant en Indonésie, a été pendant des décennies le moyen le moins cher d’électrifier le pays. Même maintenant, la résolution de la crise climatique ne peut pas remplacer les besoins de développement, a déclaré Luhut Binsar Pandjaitan, le ministre de l’Investissement.

“Tout ce que nous faisons, nous ne voulons pas arrêter notre croissance économique”, a déclaré Luhut dans une interview le mois dernier depuis son bureau à Jakarta. “Même si nous faisons ce nouveau programme, nous devrions voir des revenus pour le gouvernement, pour le peuple indonésien.”

Mais les analystes disent que ce point de vue est dépassé et qu’en Indonésie, l’argent n’est qu’une partie du problème.

« C’est frustrant car technologiquement, les solutions sont là. Économiquement et financièrement, il n’y a plus de barrières », a déclaré Nicholas Wagner, chercheur à l’IRENA.

La quantité moyenne d’énergie solaire que l’Indonésie reçoit par mètre carré est presque le double de celle de certains pays d’Europe, selon des recherches, et l’Indonésie possède les plus grandes réserves géothermiques au monde. Ces conditions positionnent le pays pour effectuer l’une des transitions énergétiques les plus spectaculaires au monde, bien qu’il ne soit pas actuellement sur la bonne voie pour le faire.

L’année dernière, le gouvernement a interdit le développement de nouvelles centrales au charbon, mais a déclaré que la règle n’affecterait pas les 13,8 gigawatts d’énergie supplémentaire au charbon – assez pour alimenter 10 Balis — c’était déjà prévu. Il y a deux mois, le gouvernement a annoncé une autre série d’exceptions à son interdiction, autorisant de nouvelles centrales au charbon qui soutiennent des «projets stratégiques nationaux» tels que des fonderies pour les minéraux de batterie.

En outre, le gouvernement exige depuis 2009 que toutes les entreprises minières de charbon vendent une quantité déterminée de leur production à l’entreprise publique de services publics en dessous de la valeur marchande. Cette réglementation, que la Banque mondiale a exhorté l’Indonésie à supprimer, subventionne effectivement le prix du charbon, faussant le marché de l’énergie au détriment des sources renouvelables, selon les analystes.

Même lorsque le gouvernement essaie de stimuler le déploiement de l’énergie propre, il rate parfois la cible de la mise en œuvre, a déclaré Hamdi, analyste du financement de l’énergie. En 2018, par exemple, un arrêté ministériel visant à encourager les panneaux solaires sur les toits a fini par faire payer plus cher pour les utiliser. “Sur le papier”, a déclaré Hamdi, “ce n’est pas la même chose que la réalité sur le terrain”.

Bali cherche depuis longtemps à être indépendante sur le plan énergétique, et les habitants croient de plus en plus que cet objectif peut concorder avec leurs ambitions d’atteindre zéro émission nette d’ici 2045, 15 ans plus tôt que le reste de l’Indonésie. Une étude de 2017 de la Banque asiatique de développement a révélé que Bali n’avait besoin d’exploiter que 5 % de ses ressources en énergie renouvelable pour répondre à tous ses besoins en électricité.

Mais sans un soutien adéquat du gouvernement national, les progrès ont été glacials, disent les habitants. De 2012 à 2015, le gouvernement a ouvert huit petites fermes solaires à Bali, les plaçant sous la garde des autorités locales. Seuls quatre fonctionnent encore, a déclaré un représentant provincial. Le reste est tombé en désuétude. Pendant ce temps, des plans sont en cours pour construire un nouveau terminal de gaz naturel liquéfié, un type de combustible fossile, dans le sud de Bali.

“Nous avons une grande ambition”, a déclaré Ida Ayu Dwi Giriantari, professeur à l’Université Udayana de Bali, qui souhaite voir davantage d’énergies renouvelables. “Mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls.”

Fabby Tumiwa, directeur exécutif de l’Institut pour la réforme des services essentiels, a déclaré que s’il convient que l’Indonésie a progressé lentement jusqu’à présent, la poussée en faveur des énergies renouvelables s’accélère.

En septembre, Widodo a publié un règlement ouvrant la voie au retrait anticipé des centrales au charbon. Et lundi, la société de services publics indonésienne, Perusahaan Listrik Negara, a annoncé la fermeture de la première installation au charbon avant la date prévue. Selon les termes du nouvel accord de financement climatique, PLN prévoit d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050.

“Je suis prêt à être surpris”, a déclaré Tumiwa, un critique vocal du PLN dans le passé.

Tous les partisans ne sont pas aussi optimistes, en particulier ceux de Bali. La plupart des plus de 600 véhicules électriques utilisés pour le G-20 ont été importés de Java et seront renvoyés après le départ des dirigeants mondiaux. On ne sait pas qui entretiendra les panneaux solaires installés pour le sommet – ou s’il est prévu d’aider le gouvernement local à les reproduire à travers l’île.

“Le vrai défi”, a déclaré Ida Bagus Setiawan, chef de la division de l’énergie de la province de Bali, “vient après le sommet”.