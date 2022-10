L’Indonésie forme une équipe d’enquête pour enquêter sur la bousculade du football qui a tué 125 personnes

Les autorités indonésiennes ont formé une équipe d’enquête indépendante pour enquêter sur la bousculade meurtrière survenue samedi après un match de football dans la province de Java oriental, a déclaré lundi le ministre chargé de la coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Mahfud MD.

Le ministre, qui dirige l’équipe d’enquête, a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle que l’équipe avait été chargée directement par le président Joko Widodo de découvrir les causes de la bousculade qui a tué 125 personnes et blessé au moins 320 autres, et qui en serait responsable. pour l’incident.

« Cette équipe travaillera au maximum un mois à venir. Tous les résultats et recommandations seront directement communiqués au président », a déclaré Mahfud.

Les membres de l’équipe étaient composés de responsables des ministères et institutions gouvernementales concernés, d’organisations professionnelles de football, d’observateurs, d’universitaires et de médias, a-t-il déclaré.

Outre la mise en place de l’équipe, Widodo avait également chargé la police et les institutions militaires du pays d’enquêter respectivement sur leurs officiers et leurs soldats qui auraient été impliqués dans la bousculade, a déclaré Mahfud.

Selon des informations locales, la police indonésienne a été critiquée par le public car beaucoup pensent que la bousculade s’est produite après que la police a tiré des gaz lacrymogènes sur la foule, provoquant la panique parmi les spectateurs et une bousculade à l’une des sorties du stade.

« Dans trois jours, la police nationale doit imposer des mesures disciplinaires à ses officiers de structure régionaux affectés dans la zone où l’incident s’est produit. La police doit également nommer immédiatement les suspects de tous les auteurs possibles », a déclaré Mahfud.

“Pendant ce temps, l’armée indonésienne doit imposer des sanctions et enquêter sur tous ses soldats dont il est prouvé qu’ils ont pris des mesures inutiles qui ont déclenché la bousculade”, a-t-il ajouté.

