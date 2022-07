L’Indonésie exhorte les nations à “construire des ponts” alors que la guerre en Ukraine éclipse les pourparlers du G20

L’Indonésie a exhorté les dirigeants mondiaux à trouver des solutions aux conséquences économiques de la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

Le pays asiatique accueille des dirigeants mondiaux lors d’un sommet financier du G20.

La guerre en Ukraine a largement été le principal sujet de débat lors du sommet.

Les dirigeants financiers du G20 réunis à Bali doivent faire des progrès dans la lutte contre les menaces économiques mondiales déclenchées par la guerre de la Russie en Ukraine, sinon les conséquences humanitaires seraient catastrophiques, a déclaré vendredi l’hôte indonésien.

Certains ministres occidentaux ont fustigé les responsables russes présents aux pourparlers, la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen affirmant que la “guerre brutale et injuste” de la Russie était la seule responsable de la crise économique à laquelle le monde est actuellement confronté.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, que le Kremlin appelle une “opération militaire spéciale”, a éclipsé les récentes réunions du G20, y compris la réunion des ministres des Affaires étrangères de la semaine dernière.

Le ministre indonésien des Finances, Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que le monde avait de grands espoirs que le G20 puisse trouver une solution à la menace de guerre, à la hausse des prix des matières premières et aux effets d’entraînement sur la capacité des pays à faible revenu à rembourser leur dette.

Dit-elle:

Nous sommes parfaitement conscients que le coût de notre incapacité à travailler ensemble est supérieur à ce que nous pouvons nous permettre. Les conséquences humanitaires pour le monde, et en particulier pour de nombreux pays à faible revenu, seraient catastrophiques.

Les membres du G20 comprennent des pays occidentaux qui ont imposé des sanctions à la Russie et l’accusent de crimes de guerre en Ukraine, ainsi que des pays comme la Chine, l’Inde et l’Afrique du Sud, qui ont été plus discrets dans leur réponse.

Sri Mulyani a exhorté les membres à “construire des ponts entre eux” pour prendre des décisions plus techniques et des actions concrètes.

Elle a également appelé à un forum conjoint impliquant les ministères des Finances et de l’Agriculture du G20 pour proposer des actions concrètes pour lutter contre l’insécurité alimentaire croissante et la crise imminente de l’approvisionnement en engrais.

Le député indonésien du G20 pour les finances, Wemp Saputra, a déclaré que les discussions de vendredi étaient productives et que les membres ne se sont pas retirés pendant le discours de la Russie comme ils l’ont fait auparavant.

Les pays occidentaux ont répété à plusieurs reprises que les réunions du G20 ne pouvaient pas se dérouler comme si de rien n’était en raison de la présence de la Russie.

La ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland, a déclaré aux responsables russes qu’elle les tenait personnellement responsables des “crimes de guerre” commis pendant la guerre de Russie, a déclaré un responsable occidental à Reuters.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a quitté une session d’une réunion du G20 avec ses homologues à Bali la semaine dernière, à la suite de ce qu’il a qualifié de “critiques frénétiques” de son pays sur la guerre. Cette réunion s’est terminée sans communiqué ni annonce d’accords.