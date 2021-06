L’Indonésie exhorte l’ASEAN à nommer rapidement un émissaire pour le Myanmar

Selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques du Myanmar, qui a tenu un décompte détaillé des arrestations et des décès depuis la prise de contrôle militaire de février, 818 manifestants et passants ont été tués par le personnel de sécurité depuis le coup d’État. Plus de 4 300 personnes sont en détention, dont 104 déjà condamnées.