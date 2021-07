L’Indonésie équilibrera l’économie avec le soutien à la pandémie (ministre des Finances)

L’Indonésie doit « protéger le peuple » et dépenser plus pour le soutenir pendant la pandémie – et cela ne risque pas de nuire à la reprise économique, a déclaré son ministre des Finances, Sri Mulyani Indrawati.

Le soi-disant filet de sécurité sociale pour les Indonésiens a été augmenté de 20% tandis que les dépenses de santé ont augmenté de près de 19%, a déclaré lundi Sri Mulyani à « Squawk Box Asia » de CNBC. Les politiques de filet de sécurité sociale de l’Indonésie étendent le soutien du gouvernement aux pauvres et à ceux touchés par la crise économique.

« Cela change définitivement notre concentration sur le budget pour protéger les gens », a-t-elle déclaré. « Certes, nous voulons que cela ne soit pas trop long et c’est pourquoi cela n’affectera pas nos performances économiques au troisième trimestre. »

L’économie indonésienne a affiché un « rebond et une reprise très forts » au deuxième trimestre, a déclaré le ministre, ajoutant que l’accent est désormais mis sur la maîtrise du virus delta hautement virulent.

« Dans le même temps, s’assurer également que la normalisation de l’activité économique ne se fera pas au détriment de l’augmentation du nombre de Covid (cas) », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’un pic d’infections peut submerger le système de santé.