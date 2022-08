L’Indonésie envisage de s’opposer à la libération anticipée du kamikaze de Bali

JAKARTA, Indonésie (AP) – Le plus haut responsable de la justice indonésienne a déclaré mardi que les autorités envisageaient une libération anticipée du fabricant de bombes dans l’attaque de Bali en 2002 qui a tué 202 personnes, malgré le mécontentement du dirigeant australien qui l’a décrit comme « odieux ».

Hisyam bin Alizein, 55 ans, est mieux connu sous son pseudonyme Umar Patek en tant que membre dirigeant du groupe radical islamique d’Asie du Sud-Est lié à Al-Qaïda Jemaah Islamiyah. Les autorités indonésiennes ont déclaré que Patek était un exemple d’efforts réussis pour réformer les terroristes condamnés et qu’ils l’utiliseront pour influencer les autres à ne pas commettre de terrorisme.

La ministre indonésienne du droit et des droits de l’homme, Yasonna Laoly, a déclaré que Patek avait rempli toutes les conditions de libération conditionnelle recommandées par l’agence antiterroriste indonésienne connue sous le nom de BNPT. Mais son ministère a reçu une objection, bien qu’il n’ait pas précisé qui l’avait soulevée.

“En ce qui concerne sa participation au programme de déradicalisation, il est fidèle à la République d’Indonésie depuis longtemps, mais nous envisageons toujours des apports de nombreux éléments”, a déclaré Laoly. “Nous avons encore besoin d’une lettre de plus, à part BNPT.”

Patek a reçu un total de 33 mois de réductions de peine, qui sont souvent accordées aux prisonniers les jours fériés importants, comme sa réduction de cinq mois accordée en août pour le jour de l’indépendance indonésienne.

Patek a été reconnu coupable par le tribunal de district de West Jakarta d’avoir aidé à construire l’énorme voiture piégée utilisée dans les attentats meurtriers de la discothèque de Bali en 2002 qui ont tué 202 personnes – principalement des touristes étrangers – dont 88 Australiens, laissant une profonde cicatrice dans ce pays.

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit Patek comme « odieux » et a déclaré que sa libération anticipée causerait davantage de détresse aux Australiens qui ont été directement touchés par les attentats de Bali.

“Ses actions étaient les actions d’un terroriste”, a déclaré Albanese à Channel 9 vendredi. “Nous avons perdu la vie de 88 Australiens dans ces bombardements.”

Albanese a déclaré qu’il continuerait à faire des “représentations diplomatiques” en Indonésie au sujet de la peine de Patek et d’une série d’autres problèmes, y compris les Australiens actuellement emprisonnés en Indonésie.

Patek a été condamné à 20 ans de prison une décennie après l’attentat. Il a quitté Bali juste avant les attentats et a passé neuf ans en fuite et était considéré comme l’un des suspects terroristes les plus recherchés d’Asie.

Certains ont estimé que la peine était trop légère, mais ont été encouragés par les remords exprimés par Patek lors du procès. Patek a admis avoir aidé à fabriquer les bombes, mais a déclaré qu’il ne savait pas qu’elles seraient utilisées. Il a présenté ses excuses aux familles des victimes, aux chrétiens et au gouvernement.

Patek a déclaré aux journalistes plus tôt ce mois-ci qu’il s’était engagé à aider le gouvernement avec des programmes de déradicalisation “afin qu’ils puissent pleinement comprendre les dangers du terrorisme et les dangers du radicalisme”.

L’Indonésie, la nation musulmane la plus peuplée du monde et la troisième plus grande démocratie, a emprisonné des centaines de militants islamiques depuis les attentats de Bali.

Le directeur de la prévention chez BNPT, Ahmad Nurwahid, a déclaré que leur objectif n’était pas seulement de les emprisonner, mais de changer leur plate-forme pour qu’ils soient des citoyens respectueux des lois. Il a déclaré que de nombreux condamnés, dont Patek, ont changé et s’appuient sur leur expérience pour empêcher les autres de recourir à la violence.

“Nous espérons que la libération anticipée d’Umar Patek fournira des résultats plus significatifs et des gains massifs dans le programme de déradicalisation”, a déclaré Nurwahid.

Un tribunal indonésien a interdit Jemaah Islamiyah en 2008. Les États-Unis et l’Australie ont depuis apporté leur soutien pour soutenir la répression indonésienne contre le groupe et l’affaiblir. Ces dernières années, les attaques contre les étrangers ont diminué, mais les attaques moins meurtrières contre le gouvernement – ​​en particulier les forces antiterroristes – ont persisté, inspirées par les tactiques du groupe État islamique à l’étranger.

