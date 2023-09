L’Indonésie emprisonne une femme pour blasphème à cause d’une vidéo culinaire sur TikTok | Nouvelles des tribunaux

Un tribunal indonésien a condamné une femme à deux ans de prison après qu’elle ait été reconnue coupable d’avoir enfreint les lois du pays sur le blasphème dans une vidéo culinaire sur TikTok qu’elle a publiée en mars.

La vidéo montrait Lina Lutfiawati récitant une prière musulmane avant de manger de la peau de porc croustillante et accumulant rapidement des millions de vues.

Le porc est considéré comme « haram », ou interdit, selon la loi islamique.

Mardi, le tribunal de la ville indonésienne de Palembang, dans le sud de l’île de Sumatra, a jugé que la femme de 33 ans avait délibérément « diffusé des informations destinées à inciter à la haine ou à l’inimitié entre individus ou groupes sur la base de la religion » et lui a ordonné de payer une amende de 250 millions de roupies (16 249,59 dollars).

L’Indonésie est le plus grand pays à majorité musulmane au monde.

Le tribunal a déclaré que Lutfiawati, qui s’appelle également Lina Mukherjee, était identifiée comme musulmane.

Lutfiawati a présenté des excuses publiques pour la vidéo et a exprimé sa surprise face au verdict.

« Je sais que j’ai tort, mais je ne m’attendais pas à cette punition », a déclaré Lutfiawati sur la chaîne d’information locale MetroTV.

Cette affaire est la dernière d’une série d’affaires de blasphème à travers le pays, principalement contre des personnes considérées comme ayant insulté l’Islam, qui, selon les analystes, portent atteinte à la réputation de modération de l’Indonésie.

En août, le directeur d’un internat islamique qui permettait aux hommes et aux femmes de prier côte à côte et aux femmes de devenir prédicateurs a été accusé de blasphème et de discours de haine.

L’année dernière, six personnes ont été arrêtées pour blasphème après qu’une chaîne de bars ait fait la promotion de la bière gratuite pour ses clients nommés Mohammed.

En 2019, la Cour suprême indonésienne a confirmé la peine de 18 mois de prison prononcée contre une femme bouddhiste d’origine chinoise reconnue coupable de blasphème après avoir affirmé que les haut-parleurs d’une mosquée voisine étaient trop forts.

Usman Hamid, directeur exécutif d’Amnesty International Indonésie, a déclaré que la loi sur le blasphème était utilisée de manière abusive pour cibler des groupes minoritaires et des dissidents.

« Cela contrevient aux obligations internationales de l’Indonésie en matière de respect et de protection de la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, ainsi que de la liberté d’opinion et d’expression », a-t-il déclaré.

L’ancien gouverneur de Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, plus connu sous le nom d’Ahok et chrétien, a été condamné à deux ans de prison en 2017 pour blasphème, sur des accusations largement considérées comme politiquement motivées.

Le Conseil indonésien des oulémas (MUI), un organe suprême composé de dirigeants musulmans, a déclaré au tribunal que la vidéo de Lutfiawati était un blasphème contre l’islam, selon le document judiciaire.