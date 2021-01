Indonésie a autorisé lundi l’utilisation d’urgence d’un vaccin Covid-19 fabriqué par une société privée chinoise, après que des données cliniques de stade avancé aient réaffirmé que le vaccin était efficace. Cette étape a ouvert la voie au lancement d’un programme de vaccination de masse dans le pays.

Lors d’une conférence de presse, la Food and Drug Administration indonésienne a déclaré qu’elle avait approuvé le vaccin développé par Sinovac, un fabricant de vaccins basé à Pékin, après que son analyse intermédiaire ait montré que l’inoculation avait un taux d’efficacité de 65,3%.

Jarir At Thobari, un représentant du Comité national pour l’évaluation des médicaments, a déclaré que le taux d’efficacité de CoronaVac, le nom du vaccin Sinovac, était inférieur aux annonces récentes des essais de Sinovac au Brésil et en Turquie car l’essai en Indonésie était composé de des membres du grand public, par rapport aux volontaires au Brésil et en Turquie, qui étaient des agents de santé ou issus de groupes à haut risque. Un nombre plus élevé de personnes infectées entraînerait des taux d’efficacité plus élevés, a déclaré le Dr At Thobari.

Le professeur Kusnandi Rusmil, chef de l’équipe de recherche sur le vaccin Covid-19 à l’Université de Padjadjaran, qui dirige les essais de phase 3, a déclaré que sur les 25 personnes qui ont contracté Covid-19 au cours de l’essai, sept ont été vaccinées et 18 sous placebo. groupe.