L’Indonésie dit que les écoles ne peuvent pas obliger les filles à porter des foulards

Le vidéo de la conversation de janvier entre les deux hommes, qui a été vue plus de 830 000 fois, a déclenché une discussion dans la nation majoritairement musulmane sur la discrimination religieuse, et elle a amené une déclaration rapide du gouvernement national en faveur de la liberté religieuse.

Le père, un chrétien, était contrarié que sa fille de 16 ans ait reçu l’ordre de porter un foulard islamique dans son école publique en Indonésie. Il a rencontré le directeur adjoint de l’école et a protesté contre la règle. Et il ne s’est pas arrêté là: il a diffusé leur conversation sur Facebook Live.

«L’Indonésie n’est ni un État religieux ni un État laïc», a déclaré M. Yaqut, un éminent religieux musulman et ancien membre du Parlement. «Il unit et harmonise les valeurs nationales et les valeurs religieuses.»

L’Indonésie, dont la population est à près de 90% musulmane, reconnaît officiellement une demi-douzaine de religions. Mais au cours des deux dernières décennies, le pays a de plus en plus adopté une forme conservatrice d’islam, ce qui a entraîné une plus grande intolérance des groupes minoritaires.

Plus de 60 gouvernements locaux et provinciaux ont adopté des règles exigeant que les femmes et les filles portent des vêtements islamiques dans les écoles publiques indonésiennes depuis 2001, selon Human Rights Watch. Ces exigences sont restées en vigueur malgré un règlement adopté par le ministère de l’Éducation en 2014 interdisant ces codes vestimentaires.

Le nouveau décret s’applique aux vêtements religieux des élèves, des enseignants et du personnel scolaire. Le ministère de l’Éducation peut refuser le financement et toute autre aide aux écoles qui refusent de se conformer.

Le décret était une initiative inhabituelle de la part des ministres de l’Éducation, des Affaires intérieures et des Affaires religieuses de s’unir pour défendre le pluralisme. Mais il reste à voir avec quelle vigueur il sera appliqué par le gouvernement central, qui a parfois du mal à mettre en œuvre ses politiques.

L’Indonésie est l’une des principales démocraties d’Asie du Sud-Est, après avoir connu deux décennies d’élections libres et de transitions présidentielles réussies depuis qu’elle est sortie de la dictature militaire. Mais en vertu de sa Constitution, le pouvoir du gouvernement national est limité et les provinces et les villes bafouent fréquemment les lois et règlements qu’il adopte.

Les codes vestimentaires religieux exigent généralement que les filles et les enseignantes et le personnel portent un jilbab, comme on l’appelle en Indonésie, qui couvre la tête, le cou et la poitrine.

«Pendant deux décennies, de nombreuses écoles publiques ont exigé que les écolières et les enseignantes portent le jilbab, ce qui a entraîné des brimades, des intimidations et même des expulsions ou des démissions forcées», a déclaré Brad Adams, le directeur Asie de Human Rights Watch. «Le nouveau décret est une étape attendue depuis longtemps pour mettre fin aux codes vestimentaires discriminatoires pour les filles et les femmes dans les écoles publiques à travers l’Indonésie.»

Le décret du gouvernement central interdisant les codes vestimentaires religieux s’applique à toutes les 166 000 écoles publiques d’Indonésie, à l’exception de celles de la province d’Aceh, qui est semi-autonome et fonctionne sous une forme modifiée de loi islamique ou charia. Les nombreuses écoles religieuses indonésiennes sont également exemptées du décret.