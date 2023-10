L’Indonésie devrait progresser dans l’utilisation de la technologie numérique pour la pêche

Purwokerto, Java central (ANTARA) – Les Indonésiens, en particulier les pêcheurs et les pisciculteurs, ne devraient pas être à la traîne des autres pays en termes d’utilisation de la technologie numérique, a déclaré le directeur de l’économie numérique du ministère de la Communication et de l’Informatique (Kominfo), I Nyoman Adhiarna.

« Dans de nombreux pays, par exemple en Chine, l’utilisation de la technologie numérique a été massive dans les villages ou là où se trouvent les pêcheurs », a fait remarquer Adhiarna vendredi dans le village de Purwosari, district de Banyumas, centre de Java.

Il a fait cette déclaration lors d’un événement de rassemblement après la récolte massive de poissons d’élevage dans le village. La pisciculture faisait partie du programme « Cultivation Farmer Go Digital ».

Adhiarna a cité l’exemple du Vietnam, où la technologie numérique a été appliquée à grande échelle dans le secteur de la pêche.

« De cette façon, nous ne devons pas être laissés pour compte par les autres pays. Les autres pays qui utilisent la technologie numérique deviennent plus compétitifs et nous ne devons pas perdre face à eux », a-t-il souligné.

Adhiarna a souligné la nécessité pour les Indonésiens de tirer le meilleur parti de la technologie numérique, tout en rappelant qu’il s’agit simplement d’un outil et que le succès de son utilisation dépend de ses utilisateurs.

« Donc, Mesdames et Messieurs, les acteurs derrière l’utilisation de cette technologie, qui développent cette technologie, nous devons travailler ensemble pour pouvoir adopter cette technologie numérique de manière optimale dans la pisciculture », a-t-il souligné.

Il a expliqué que le programme Cultivation Farmer Go Digital a débuté en juin 2023 avec l’introduction de la technologie numérique et l’utilisation de la technologie des microbulles et de l’alimentation automatique pour les participants.

Selon Adhiarna, les pisciculteurs ont tenté d’utiliser la technologie numérique lors de deux cycles de stockage qui ont actuellement conduit à une récolte massive.

Il a exprimé l’espoir que les pisciculteurs adopteront systématiquement la technologie numérique dans le secteur et partageront également leurs connaissances avec d’autres dans leur domaine.

