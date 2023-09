L’Indonésie détruit la « déclaration commune » du Pentagone sur la Chine et la Russie

Jakarta a souligné son statut de « non-aligné » et a déclaré qu’elle recherchait de bonnes relations avec tous les pays.

Le chef militaire indonésien a nié avoir fait des déclarations communes avec son homologue américain lors d’une visite à Washington la semaine dernière, après que le Pentagone a publié un « articulation » communiqué attribué à Jakarta qui critiquait Moscou et Pékin.

S’adressant aux journalistes jeudi, le ministre de la Défense Prabowo Subianto a suggéré que la déclaration américaine ne reflétait pas les positions de son pays, affirmant que l’Indonésie cherchait à entretenir des relations amicales avec la Russie et la Chine.

« Il n’y a pas de déclaration commune ni de conférence de presse. Ce qu’il est important pour moi de souligner, c’est que nos relations avec la Chine sont très bonnes. Nous nous respectons, nous avons déjà une compréhension mutuelle. Je l’ai transmis aux États-Unis. dit-il, ajoutant « Nous sommes des amis proches de la Chine, nous respectons l’Amérique et nous recherchons l’amitié avec la Russie. »

Le responsable a ensuite annoncé son intention de se rendre à Pékin et à Moscou dans les mois à venir, exprimant l’espoir que Jakarta pourrait servir de « pont » entre États rivaux.

La missive du Pentagone, publiée le 24 août, s’intitulait « Déclaration de presse conjointe du ministère de la Défense des États-Unis et du ministère de la Défense indonésien » et prenait un ton différent. Il affirmait que les États-Unis et l’Indonésie « partageait le point de vue selon lequel les vastes revendications maritimes de la République populaire de Chine (RPC) dans la mer de Chine méridionale sont incompatibles avec le droit international. » Cela s’est également poursuivi jusqu’à « conjointement » condamner les actions de Moscou en Ukraine, exigeant une « retrait complet et inconditionnel » des forces russes.

Bien que le ministère indonésien de la Défense ait pris note des rencontres de Subianto avec le chef du Pentagone Lloyd Austin, il n’a fait aucune mention d’une quelconque déclaration conjointe avec Washington et n’a fait aucun commentaire sur la Russie ou la Chine.

Pékin n’a pas tardé à s’emparer de la déclaration américaine, l’ambassade de Chine à Jakarta affirmant que ces remarques n’avaient pas été approuvées au préalable par les responsables indonésiens.

« La partie indonésienne nous a informés que ce que la partie américaine a décrit n’est pas vrai. En fait, aucun contenu de ce type ne peut être trouvé dans le communiqué de presse de la partie indonésienne lors de la même réunion. l’ambassade a déclaré aux journalistes le week-end dernier, fustigeant les efforts des États-Unis pour « pour semer la discorde et semer le trouble. »

Lors du voyage de Subianto aux États-Unis, les deux pays ont convenu de renforcer la coopération militaire, notamment en menant des exercices de guerre conjoints et en vendant davantage d’armes aux États-Unis. Le Pentagone a en outre déclaré que Washington aiderait la campagne de modernisation militaire de Jakarta, proposant « des améliorations des avions de combat, de nouveaux avions de combat polyvalents et des avions de transport supplémentaires à voilure fixe et tournante », entre autres équipements.

Soulignant les liens militaires croissants, les responsables indonésiens ont annoncé la semaine dernière un accord pour l’achat de 24 hélicoptères de transport Sikorsky S-70M Black Hawk au géant américain de l’armement Lockheed Martin, peu après avoir signé un contrat majeur avec Boeing pour deux douzaines d’avions de combat F-15. Jakarta travaille à réorganiser sa flotte aérienne, qui exploite actuellement des systèmes de plusieurs pays différents, y compris des avions de combat de fabrication américaine et russe.