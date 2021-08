L’Indonésie dépasse les 100 000 décès au milieu d’une nouvelle vague de virus

L’Indonésie, quatrième pays le plus peuplé du monde, a enregistré plus de 3,5 millions de cas de COVID-19 depuis mars 2020. Juillet a été son mois le plus meurtrier depuis le début de la pandémie, avec plus de 30 100 décès, soit plus du triple des 7 914 signalés en juin. Son taux de mortalité par habitant actuel est l’un des pires de la région, juste derrière le Myanmar.