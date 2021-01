L’Indonésie a officiellement passé mardi un million de cas de coronavirus, de nombreux hôpitaux étant proches de leur capacité alors même que les vaccinations sont en cours. Comme dans de nombreux pays, cependant, le nombre réel d’infections sera probablement beaucoup plus élevé.

L’Indonésie, qui compte la quatrième plus grande population du monde avec plus de 270 millions d’habitants, n’a jamais réussi à contenir sa première vague d’infections, et le nombre quotidien de nouveaux cas et de décès a atteint son plus haut niveau au cours des 10 derniers jours.

Mardi, les responsables ont signalé 13 094 nouveaux cas et 336 décès pour un total de 1 012 350 cas, le plus élevé d’Asie du Sud-Est. L’Indonésie est le 19ème pays à dépasser le million de cas, et parmi les nations asiatiques, elle ne traîne que l’Inde en nombre de cas.

Dicky Budiman, un épidémiologiste qui étudie les pandémies et la sécurité sanitaire mondiale à l’Université Griffith en Australie, dit depuis des mois que l’Indonésie sous-estime le nombre de ses cas d’un tiers ou plus.