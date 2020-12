Zulkarnaen est soupçonné d’être impliqué dans la fabrication de bombes qui ont été utilisées dans une série d’attaques, y compris les attentats de Bali de 2002 qui ont tué 202 personnes, principalement des touristes étrangers, et une attaque de 2003 contre l’hôtel JW Marriott à Jakarta, le capitale de l’Indonésie, où 12 personnes sont mortes. , A déclaré Ramadhan.

Il a déclaré que Zulkarnaen, un biologiste qui a été l’un des premiers militants indonésiens à se rendre en Afghanistan pour s’entraîner, est également accusé d’avoir hébergé Upik Lawanga, un autre fabricant de bombes et un membre clé de la Jemaah Islamiyah. Lawanga a été arrêté la semaine dernière à Lampung par la police antiterroriste. Il avait échappé à la capture depuis 2005 après avoir été nommé suspect dans une attaque qui a tué plus de 20 personnes dans un marché de Poso, connu comme un foyer de militantisme musulman sur l’île indonésienne de Sulawesi.

« Il est détenu et interrogé par des détectives », a déclaré Ramadhan à propos de Zulkarnaen, ajoutant que la police enquêtait toujours sur son domicile à Lampung.

Depuis mai 2005, Zulkarnaen est sur une liste de sanctions al-Qaïda du Conseil de sécurité de l’ONU pour avoir des liens avec Oussama Ben Laden ou les talibans. Le Conseil de sécurité a déclaré que Zulkarnaen était l’un des représentants d’Al-Qaïda en Asie du Sud-Est et l’une des rares personnes en Indonésie à avoir été en contact direct avec le réseau de Ben Laden.

Il a déclaré que Zulkarnaen dirigeait une équipe de combattants connue sous le nom de Laskar Khos, ou Force spéciale, dont les membres ont été recrutés parmi environ 300 Indonésiens formés en Afghanistan et aux Philippines.

Au cours de la décennie suivante, les forces de sécurité indonésiennes ont écrasé le réseau Jemaah Islamiyah, soutenu par les États-Unis et l’Australie, tuant des dirigeants et des bombardiers et arrêtant des centaines de militants. Mais ces dernières années, une nouvelle menace est apparue de la part des sympathisants de l’État islamique, notamment des Indonésiens qui se sont rendus au Moyen-Orient pour se battre avec l’État islamique.