L’Indonésie arrête 3 étrangers pour distribution de drogue à Bali

Fin juillet, les autorités indonésiennes ont arrêté trois étrangers pour avoir distribué de la cocaïne sur l’île balnéaire indonésienne de Bali.

Des agents de l’Agence nationale des stupéfiants ont saisi 844,6 grammes (1,9 livre) de cocaïne ainsi que d’autres drogues, dont de la MDMA et du cannabis, sur les trois suspects, identifiés comme britanniques, brésiliens et mexicains.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Gde Sugianyar Dwi Putra, chef de l’Agence nationale des stupéfiants de Bali, a déclaré que les officiers avaient arrêté l’homme britannique, qu’ils soupçonnent d’être le distributeur de niveau le plus bas des trois, le 21 juillet dans une villa du district de Badung après avoir reçu quelques des informations sur ses activités présumées.

Les policiers ont ensuite arrêté le Brésilien, soupçonné de concocter de la drogue, dans un endroit séparé. L’homme mexicain, qui est à Bali depuis 2012 et qui serait au plus haut niveau de leur réseau, a été arrêté plus tard.

“Nous menons toujours l’enquête. L’entrée de la cocaïne viendra très probablement d’Europe, car cette voie d’entrée de la cocaïne est spécifique », a déclaré Sugianyar. “Il est produit en Amérique du Sud, envoyé en Europe, et depuis l’Europe, il est répandu dans d’autres pays, y compris via l’Indonésie.”

Le réseau de drogue dans lequel les trois hommes seraient impliqués est connu pour cibler les étrangers dans certaines zones touristiques populaires du sud de Bali.

« Bali est la destination des touristes étrangers. Mais nous devons nous rappeler que certains d’entre eux font également partie du crime – l’un d’eux est le narcotique », a déclaré Sugianyar.

Il a ajouté que les suspects seraient punis conformément à la loi indonésienne sur les stupéfiants, avec cinq ans d’emprisonnement au minimum et une peine de mort au maximum en tant que revendeurs et distributeurs de divers types de drogues.

L’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime affirme que l’Indonésie est une importante plaque tournante de la contrebande, en partie parce que les syndicats internationaux de la drogue ciblent sa jeune population. L’Agence nationale indonésienne des stupéfiants estime qu’il y a 5,6 millions de toxicomanes dans ce pays de 270 millions d’habitants.

En mai, des officiers de la marine indonésienne déployés pour sécuriser les déplacements pendant les vacances de l’Aïd al-Fitr ont effectué la plus grande saisie de cocaïne en Indonésie après avoir trouvé des emballages en plastique contenant 179 kilogrammes (près de 400 livres) de drogue flottant en mer près du port de Merak sur l’île principale de Java. Personne n’a été arrêté.

La plupart des plus de 150 personnes condamnées à mort en Indonésie ont été reconnues coupables de crimes liés à la drogue. Environ un tiers d’entre eux sont des étrangers. Ses dernières exécutions remontent à 2016, lorsqu’un Indonésien et trois étrangers ont été abattus par un peloton d’exécution.

Firdia Lisnawati, Associated Press