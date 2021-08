Annonçant jeudi un partenariat amélioré entre les deux nations, Marsudi a félicité l’Amérique pour avoir augmenté son soutien dans la région indo-pacifique, indiquant une volonté de nouer des liens plus étroits avec l’administration du président Joe Biden.

Les commentaires sont venus après sa rencontre avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Selon le département d’État américain, les responsables ont discuté de la collaboration plus étroite de leurs pays sur les questions de sécurité et de santé publique, ainsi que de l’augmentation du commerce et des investissements bilatéraux.

« En tant que pays démocratique et plus grande économie d’Asie du Sud-Est, un partenariat stratégique solide avec l’Indonésie apportera une valeur ajoutée significative à l’engagement américain dans la région » Marsudi a déclaré aux journalistes après la réunion de haut niveau.

La volonté apparente d’étendre les relations Indonésie-États-Unis intervient après que l’administration Biden a dévoilé un programme d’assistance Covid supplémentaire de 30 millions de dollars pour la nation insulaire, fournissant de l’oxygène et d’autres fournitures médicales ainsi qu’une aide au déploiement du vaccin Covid du pays. L’Indonésie a du mal à lutter contre la flambée des cas de Covid depuis juillet et a enregistré 3,5 millions de cas et 100 000 décès depuis le début de la pandémie.

« Garuda Shield », l’exercice militaire impliquant les États-Unis et l’Indonésie, est la plus grande opération d’entraînement conjointe dans laquelle les deux se sont engagés ensemble à ce jour, ont déclaré des responsables. Se déroulant pendant 10 jours à partir du 4 août, il implique des exercices militaires sur des sites indonésiens, notamment la zone d’entraînement de Baturaja, Amborawang et Makalisung.

La décision des États-Unis de renforcer les liens avec l’Indonésie intervient également lors de tensions accrues dans la région indo-pacifique, y compris la mer de Chine méridionale, où les pays occidentaux et leurs alliés dans la région ont critiqué la Chine pour les revendications territoriales de Pékin. Alors que l’Occident et ses partenaires régionaux soutiennent que la Chine n’a pas le droit de revendiquer la mer de Chine méridionale, Pékin affirme qu’elle détient la souveraineté dans la région en raison de sa démarcation historique en « neuf tirets ».

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !