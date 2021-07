L’Indonésie a signalé la plupart des nouveaux cas de Covid dans le monde la semaine dernière

Un travailleur de la santé portant un équipement de protection individuelle s’occupe d’un patient Covid-19 avec un masque à oxygène dans un fauteuil roulant à l’extérieur de l’hôpital public de Bekasi. Wisnu Agung Prasetyo | Images SOPA | LightRocket | Getty Images

L’Indonésie a signalé le plus grand nombre de nouvelles infections à coronavirus au monde pour la semaine qui s’est terminée le 18 juillet, selon l’Organisation mondiale de la santé. Alors que les chiffres semblent baisser ces derniers jours, un expert en santé publique affirme que les décès continueront d’augmenter. Le quatrième pays le plus peuplé du monde a dépassé l’Inde pour devenir le nouvel épicentre du coronavirus en Asie, dépassant l’Inde en juin en termes de nouveaux cas quotidiens les plus élevés par million d’habitants, ont montré les données compilées par Our World in Data. Dernière mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l’OMS mentionné plus de 3,4 millions de nouveaux cas ont été signalés dans le monde entre le 12 et le 18 juillet, comme de nombreux pays à travers le monde continuent de connaître des poussées. L’Indonésie est en tête de liste avec le plus grand nombre de nouvelles infections au cours de cette période avec 350 273 cas, soit une augmentation de 44% par rapport à la semaine précédente. Il a été suivi par le Royaume-Uni, le Brésil, l’Inde et les États-Unis

Nations avec le plus de nouveaux cas de Covid (12 au 18 juillet) Rang Pays Nombre de nouveaux cas Variation en pourcentage 1 Indonésie 350 273 +44% 2 Royaume-Uni 296 447 +41% 3 Brésil 287.610 -14% 4 Inde 268 843 -8% 5 États Unis 216 433 +68%

Pour être clair, l’Indonésie est toujours derrière les États-Unis, l’Inde et 11 autres pays en termes d’infections totales, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Les États-Unis ont signalé plus de 34,22 millions de cas jusqu’à présent, tandis que l’Inde en a enregistré plus de 31,25 millions – bien que les experts en santé pensent que les chiffres y sont largement sous-déclarés. En comparaison, la nation d’Asie du Sud-Est a signalé jusqu’à présent 2,98 millions d’infections, selon les données de Hopkins. L’Indonésie a signalé mercredi un record de 1 383 décès malgré les mesures d’urgence visant à freiner la propagation de la maladie. Ce chiffre pourrait continuer d’augmenter dans les prochains jours, selon Ben Cowling, professeur à l’École de santé publique de l’Université de Hong Kong. « Les décès continueront probablement d’augmenter pendant encore 2-3 semaines en raison du décalage entre la confirmation des cas et la mortalité », a-t-il déclaré à CNBC dans un e-mail.

Pourquoi les chiffres de Covid semblent chuter

Cette semaine encore, le président indonésien Joko Widodo étendu les restrictions de Covid, mais a déclaré que les infections quotidiennes avaient diminué. Il a déclaré que les mesures sanitaires pourraient être assouplies à partir du 26 juillet si les nouveaux cas continuent de baisser. Selon Our World in Data, l’Indonésie a signalé un nouveau record de 56 757 cas confirmés le 15 juillet, et les infections ont diminué presque chaque jour depuis. Cowling a déclaré qu’il était raisonnable d’interpréter le nombre de cas en baisse comme montrant l’impact des restrictions plus strictes. Mais Edhie Rahmat, directeur exécutif pour l’Indonésie d’une organisation humanitaire, a déclaré que le déclin pourrait être dû à d’autres facteurs. L’un est que moins de tests sont administrés car les Indonésiens ne veulent pas être testés, a-t-il déclaré à CNBC dans un e-mail. « Les responsables peuvent dire que les cas de Covid-19 nouvellement confirmés sont en baisse … mais c’est parce que le nombre de tests et de traçages diminue également après la mise en œuvre de restrictions sociales strictes à Java », a déclaré Rahmat de Project HOPE, ou Health Opportunities for Des gens partout.

Il y a une hésitation croissante parmi les personnes à tester – même si elles ont le nez qui coule, de la fièvre ou d’autres symptômes de Covid-19. Edhie Rahmat directeur exécutif de l’Indonésie, Project HOPE

« Il y a une hésitation croissante parmi les personnes à être testées – même si elles ont le nez qui coule, de la fièvre ou d’autres symptômes de Covid-19 », a-t-il déclaré, ajoutant qu’on ne voulait pas qu’on leur demande de s’isoler ou de faire face à la stigmatisation des tests. positif. L’Indonésie a testé un nombre record de 188 551 personnes le 17 juillet, selon Our World in Data. Ce chiffre est tombé à 138 046 le lendemain et à 127 590 le lendemain.

Deuxième vague « pas encore terminée »

Les cas et les tests ne diminuent que depuis quelques jours et ne représentent pas nécessairement une tendance. Cependant, même si les infections à Covid continuent de diminuer, Rahmat a déclaré que le nombre total de cas actifs reste très élevé. Il estime que les deux tiers des patients Covid doivent être soignés à domicile en auto-isolement car il n’y a pas assez de lits d’hôpitaux. Environ 30% des tests Covid en Indonésie reviennent positifs, ont montré les données compilées par Our World in Data. « Le taux de positivité élevé indique que le nombre de cas est susceptible d’être une sous-estimation substantielle du nombre total d’infections », a déclaré Cowling.

Les cas nouvellement diagnostiqués et les décès dus au COVID-19 sont toujours élevés, ce qui montre que le pire n’est pas terminé. Edhie Rahmat directeur exécutif de l’Indonésie, Project Hope