Lindiwe Tsope est la première diplômée de l’école Oprah Winfrey à obtenir un doctorat

Animateur de talk-show et philanthrope Oprah Winfrey pose avec les diplômés de la classe inaugurale à l’Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls, Henley-on-Klip, Afrique du Sud, le 14 janvier 2012.

Lindiwe Tsope est devenue la première diplômée de la Leadership Academy for Girls d’Oprah Winfrey en Afrique du Sud à obtenir un doctorat.

Tsope faisait partie de la première classe à être intronisée à l’école d’Oprah Winfrey en 2007 lors de son ouverture dans la ville de Meyerton, près de Johannesburg en Afrique du Sud.

Tsope a obtenu son diplôme en 2012, puis s’est inscrite à l’Université de Rhodes en Afrique du Sud en 2013, où elle a obtenu ses diplômes de premier cycle et de maîtrise, ainsi que son doctorat en sociologie.

Tsope a remercié OWLAG et Winfrey, qualifiant l’animatrice et philanthrope du talk-show de «chauffeur» de ses rêves, dans un entrevue publié par l’Université de Rhodes lundi.

«J’ai pleuré pendant une heure lorsque j’ai reçu ce dernier e-mail confirmant que j’avais terminé ma qualification», a déclaré Tsope, affirmant que c’était la «plus grande chose» qu’elle avait faite pour elle-même.

Pendant son cours, elle a donné des conférences à des étudiants de premier cycle et s’est d’abord inquiétée de la façon dont elle «allait être reçue, surtout en tant que jeune femme noire».

Cependant, Tsope a dit qu’elle avait le sentiment que sa vie avait «bouclé la boucle», donnant des conférences à la classe dans laquelle elle était autrefois étudiante.

OWLAG est la seule école que Winfrey a créée, mais avant de lancer l’académie, elle faisait déjà un don à un programme de bourses au Morehouse College, à Atlanta, en Géorgie. Elle a créé le programme Oprah Winfrey Scholar au collège des arts libéraux pour hommes en 1989, qui a financé l’éducation de plus de 700 étudiants, en envoyant plus de 300 en Afrique du Sud pour «s’engager dans des expériences de service et de leadership».

