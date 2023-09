L’indignation s’intensifie face à l’interdiction temporaire des armes à feu du gouverneur du Nouveau-Mexique alors que le shérif promet de ne pas l’appliquer

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Poursuites fédérales, appels à la destitution et manifestations extérieures.

La gouverneure démocrate du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a déclaré qu’elle accueillerait favorablement une bagarre après avoir annoncé une ordonnance d’urgence visant à suspendre le droit de porter des armes à feu dans la plupart des lieux publics autour d’Albuquerque. C’est exactement ce qu’elle obtient.

Depuis qu’elle a émis vendredi l’ordonnance de santé publique de 30 jours, la fureur s’est abattue sur les propriétaires d’armes à feu, les législateurs républicains de l’État et les défenseurs des droits civiques. Même certains membres de son propre parti ont remis en question cette décision.

Le shérif qui supervise le comté qui comprend la plus grande ville du Nouveau-Mexique, Albuquerque, s’est engagé lundi à ne pas l’appliquer, rejoignant ainsi le procureur général du comté, le maire d’Albuquerque et le chef de la police de la ville.

« C’est inconstitutionnel, donc nous n’avons aucun moyen de faire respecter cette ordonnance », a déclaré le shérif du comté de Bernalillo, John Allen, lors d’une conférence de presse. « Cette interdiction ne fait rien pour freiner la violence armée. »

Un groupe de défense des droits des armes à feu a déposé une plainte fédérale dans les 24 heures pour demander à un tribunal d’empêcher l’entrée en vigueur de l’ordonnance, et d’autres poursuites fédérales ont suivi. Les critiques ont dénoncé cette ordonnance comme une atteinte aux droits des citoyens respectueux des lois sur les armes à feu.

Les législateurs de l’État républicain ont également proposé d’engager une procédure de destitution contre le gouverneur, une décision qui nécessiterait l’adhésion des démocrates qui contrôlent l’Assemblée législative.

« Mes électeurs m’ont contacté en masse, m’envoyant des courriels et des SMS pour me dire que c’est insensé, c’est horrible, c’est inconstitutionnel », a déclaré le représentant républicain de l’État John Block d’Alamogordo, représentant un bastion conservateur du sud du Nouveau-Mexique.

Lujan Grisham, une ancienne membre du Congrès, a entamé un deuxième mandat en janvier et ne peut pas se présenter immédiatement pour un autre mandat.

Un allié législatif clé du gouverneur en matière d’initiatives de contrôle des armes à feu l’a exhortée à annuler l’ordonnance de santé publique.

« Une approche inconstitutionnelle sape la collaboration importante que méritent les questions liées aux armes à feu et le rôle important d’un gouverneur pour diriger de véritables réformes », a écrit le sénateur démocrate Joseph Cervantes de Las Cruces sur X, anciennement Twitter. Cervantes avait parrainé avec succès une loi d’alerte de 2020 permettant aux autorités de prendre plus facilement les armes des personnes jugées dangereuses pour elles-mêmes ou pour autrui.

Le chef de la branche de lobbying de la National Rifle Association, Randy Kozuch, a publié dimanche une déclaration qualifiant l’ordre d’acte « choquant » de « décret administratif ». L’ACLU a exprimé des objections selon lesquelles les actions du gouverneur pourraient conduire à un maintien de l’ordre trop zélé et porter atteinte à la vie privée.

« Ce type d’approche conduit à un contrôle excessif de nos communautés, au profilage racial et à une misère accrue dans la vie de personnes déjà marginalisées », a déclaré Lalita Moskowitz, responsable des litiges pour l’ACLU du Nouveau-Mexique. « Le gouverneur devrait suivre des solutions fondées sur des preuves, telles que des programmes significatifs de déjudiciarisation et d’intervention contre la violence, et s’attaquer aux causes profondes de la violence. »

L’ordre s’applique au transport ouvert et dissimulé dans la plupart des lieux publics et est lié à un seuil de taux de crimes violents actuellement atteint uniquement dans la région métropolitaine d’Albuquerque. La police et les agents de sécurité agréés sont exemptés.

Les contrevenants pourraient faire face à des sanctions civiles et à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $, a déclaré la porte-parole du gouverneur Caroline Sweeney. Les résidents pouvaient toujours transporter des armes à feu vers certains lieux privés tels qu’un champ de tir ou un magasin d’armes, mais uniquement avec un verrou à gâchette – un conteneur ou un mécanisme rendant impossible le déchargement.

Lujan Grisham a déclaré qu’elle était motivée par un certain nombre de décès récents d’enfants par balle. « Il est temps de déclarer la fin de ce type de violence. Il s’agit en fait d’une épidémie », a-t-elle déclaré la semaine dernière, tout en reconnaissant que les criminels ignoreraient sûrement son ordre.

Parmi les meurtres, elle a souligné la mort par balle en août, dans le comté de Taos, dans le nord du Nouveau-Mexique, d’Amber Archuleta, 13 ans.

Le père de la jeune fille a applaudi cette action, affirmant que sa famille avait été détruite. « Nous recherchons des réponses et des solutions à ce problème », a déclaré Joshua Archuleta dans un communiqué publié par son avocat.

Les organisations de sécurité des armes à feu ont également exprimé leur soutien.

Saira Rao, co-fondatrice de Here4TheKids, un groupe qui milite en faveur de l’interdiction pure et simple des armes à feu et des combustibles fossiles, a salué les actions de Lujan Grisham – et a souhaité que ces mesures deviennent permanentes.

« Il est inhumain que nous n’ayons pas éliminé le principal tueur d’enfants et d’adolescents dans ce pays », a-t-elle déclaré. « Je salue donc le gouverneur pour avoir fait ce premier pas courageux pour sauver nos enfants. »

L’Église catholique est également intervenue. Lujan Grisham « a toujours abordé la question de la sécurité des armes à feu par le biais de la législation et n’attaque pas actuellement le deuxième amendement. Elle connaît la loi », a déclaré l’archevêque de Santa Fe, John C. Wester, dans un communiqué.

Le Nouveau-Mexique faisait partie des cinq États avec les taux de meurtres par arme à feu les plus élevés en 2021, selon une analyse du Pew Research Center non partisan basée sur les données des certificats de décès des Centers for Disease Control and Prevention. Il a révélé 11,7 meurtres pour 100 000 habitants au Nouveau-Mexique, juste en dessous de l’Alabama, de la Louisiane, du Mississippi et du District de Columbia.

Les crimes violents sont devenus particulièrement prononcés dans la région métropolitaine d’Albuquerque, où les homicides ont atteint un rythme record ces dernières années. En 2022, un nouveau record a été établi avec 120 personnes tuées, selon les données de la police. Cette année, il y a eu 76 victimes au 8 septembre.

Des manifestants armés d’armes ont organisé un rassemblement pacifique dans la vieille ville d’Albuquerque et un autre est prévu mardi au cœur d’Albuquerque.

Le shérif Allen affirme que le gouverneur a fait part de ses projets aux responsables quelques instants avant sa conférence de presse, le laissant choqué et irrité. Il envisage de pousser les législateurs à convoquer une session extraordinaire pour lutter contre la violence à Albuquerque.

« Je dois transformer mon irritation et ma colère en solutions », a déclaré Allen.

____ Les rédacteurs d’Associated Press Ken Ritter à Las Vegas, Nevada, Lindsay Whitehurst à Washington, Terry Tang à Phoenix et Morgan Lee à Santa Fe, Nouveau-Mexique, ont contribué à ce rapport, aux côtés de Gabe Stern à Reno Nevada, membre du corps du Associated Press/Rapport pour l’America Statehouse News Initiative.

Susan Montoya Bryan, Associated Press