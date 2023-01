L’indignation salue la décision de Meta de lever l’interdiction de Trump sur Facebook – La politique américaine en direct

il y a 10 m 10h30 HNE

Adam Schiff, membre du Congrès californien de haut niveau, a annoncé sa candidature au Sénat américain, le confrontant à la membre du Congrès Katie Porter dans une course pour un siège qui n’est pas encore vacant.

Adam Schiff (D-CA), au centre, prend la parole lors d’une conférence de presse avec le représentant Eric Swalwell (D-CA) et le représentant Ilhan Omar (D-MN) à propos de l’intention du président de la Chambre Kevin McCarthy (R-CA) de supprimer les retirer de leurs affectations respectives au sein du comité de la Chambre, hier à Capitol Hill à Washington. Photographie : Patricia Zengerle/Reuters

La personne qui l’occupe, sénateur de 89 ans Diane Feinsteinn’a pas encore annoncé si elle sera réélue en 2024 à la fin de son dernier mandat.

Schiff était un gestionnaire d’impeachment contre Donald Trump et a également siégé au comité spécial de la Chambre chargé d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier 2021 et le rôle de Trump dans ce chaos sans précédent et meurtrier au Capitole des États-Unis.

Le démocrate californien au franc-parler est un habitué des émissions de discussion politique.

.@AdamSchiff annonce la course au Sénat, se joignant @katieporteroc Dans la course. @SenFeinstein89 ans, n’a pas encore annoncé ses intentions https://t.co/icI7xgvwCP – John Bresnahan (@bresreports) 26 janvier 2023

L’autre sénateur de Californie, Alex Padillen’est pas rééligible avant 2028. Il y a eu beaucoup de questions sur l’état de santé de Feinstein et son aptitude au travail.

Porter a jeté son chapeau sur le ring plus tôt ce mois-ci et est surtout connu pour ses attaques nettes et claires contre la cupidité et la fraude dans les entreprises américaines.

La membre du Congrès et candidate au Sénat américain KATIE PORTER (D-CA) s’adresse aux personnes réunies pour la marche des femmes du comté d’Orange plus grande que Roe à l’occasion du 50e anniversaire de la décision de la Cour suprême sur Roe c. Wade. Katie Porter rejoint Bigger than Roe March, Long Beach, Californie – 22 janvier 2023. Photographie : Brian Cahn/ZUMA Press Wire/REX/Shutterstock

Une « avalanche » de candidats est attendue pour le siège de Feinstein, écrit mon collègue Maanvi Singh.

La sénatrice Dianne Feinstein (D-CA) s’exprimant lors d’une audience du Comité judiciaire du Sénat. Audience du Comité judiciaire du Sénat à Washington, États-Unis – 13 décembre 2022. Photographie : Michael Brochstein/SOPA Images/REX/Shutterstock

Chaises musicales du Sénat: la Californie se prépare à une bataille politique sur la vacance de Feinstein Lire la suite