L’indignation russe grandit après qu’une frappe a tué des dizaines de soldats en Ukraine

Un nombre croissant de Russes ont commencé à s’en prendre aux dirigeants militaires du pays après que des dizaines de soldats russes ont été tués lors d’une frappe contre leur position par les forces ukrainiennes.

“Le peuple russe est à juste titre en colère contre les commandants et les dirigeants de Moscou alors que leurs jeunes hommes et garçons meurent par milliers dans cette guerre”, a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de “Putin’s Playbook: Russia’s Secret Plan to Defeat”. Amérique”, a déclaré Fox News Digital.

Les commentaires de Koffler interviennent alors que les nationalistes russes et même certains législateurs ont exigé des sanctions pour les commandants militaires, selon un rapport de Reuters mardi, accusant les chefs militaires d’ignorer les dangers d’héberger des troupes près d’une installation de stockage qui était une cible évidente pour une frappe ukrainienne.

LA RUSSIE ADMET DE LOURDES PERTES DANS LA GRÈVE UKRAINIENNE SUR LA RÉGION OCCUPÉE DE DONETSK ; 63 SOLDATS RUSSES TUÉS

L’indignation a commencé après qu’une rare révélation du ministère russe de la Défense a admis que 63 soldats russes avaient été tués lors d’une attaque du Nouvel An contre une caserne temporaire dans la capitale régionale occupée par la Russie, Donetsk, l’une des attaques les plus meurtrières contre les troupes russes depuis le début de la guerre. il y a 10 mois.

Des rassemblements pour honorer les soldats morts ont surgi dans plusieurs villes du pays en réponse à l’attaque, les personnes en deuil de la ville de Samara déposant des fleurs dans le centre-ville.

“Je n’ai pas dormi depuis trois jours, Samara n’a pas dormi. Nous sommes constamment en contact avec les femmes de nos gars. C’est très dur et effrayant. Mais nous ne pouvons pas être brisés. Le chagrin unit … Nous ne le ferons pas pardonnez, et, définitivement, la victoire sera à nous”, a déclaré Yekaterina Kolotovkina, représentante d’un conseil de femmes dans une unité de l’armée, aux personnes en deuil lors de l’un des rassemblements, selon Reuters.

«CONFLIT GLACÉ»: RETOUR SUR LES MOMENTS CLÉS DE 2022 DANS LA LUTTE DE L’UKRAINE AVEC LA RUSSIE

Koffler pense que le revers ne dissuadera probablement pas la Russie de continuer à mettre ses troupes en danger, arguant que la culture du pays donne la priorité au collectif par rapport aux soldats individuels.

“Le fait qu’un grand nombre de personnel ait été logé à proximité du stockage de matériel militaire, faisant de cet endroit une cible idéale pour les frappes ukrainiennes, n’est pas exactement dû à l’incompétence des dirigeants militaires russes”, a déclaré Koffler. “C’est dû à la négligence. Ils s’en moquent tout simplement.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“La culture russe donne la priorité au sacrifice pour la mère Russie plutôt qu’au caractère sacré de la vie. La vie des soldats individuels n’a pas d’importance dans l’ensemble – c’est la mentalité”, a-t-elle poursuivi. “Poutine et son régime continueront à jeter les jeunes soldats dans le hachoir à viande pour atteindre l’objectif stratégique du Kremlin – garder l’Ukraine hors de l’OTAN.”