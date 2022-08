L’indignation quotidienne de Twitter pourrait-elle vraiment tuer le cinéma hindi?

Boycottez Laal Singh Chaddha. Boycottez Pathaan. Boycottez Vikram Veda. Boycottez Brahmastra. Boycottez Bollywood. Voici une équation amusante pour prédire les tendances futures sur les réseaux sociaux desi – “Boycott” + “Insérer le nom du film” = Nouvelle tendance Twitter. Peut-être pas si amusant si vous êtes un ardent fan de Bollywood ou un employé de l’industrie cinématographique hindi.

Les médias sociaux, depuis leur création, ont atténué le regard étoilé des fans qui considéraient autrefois les superstars comme des êtres mystiques et invincibles. Il fallait feuilleter des pages de magazines et de journaux pour avoir un petit aperçu du monde des stars plus grandes que nature. Ces acteurs sont désormais partout sur les réseaux sociaux. Leur statut « en ligne » les a rendus plus humains. Répondre aux admirateurs a, en quelque sorte, dégonflé leur stature.

Les “annuler” et les “boycotter” n’a jamais été aussi simple. Ajoutez des déclarations passées, des coupures de film ou des opinions desdits acteurs au mélange qui ne correspondent pas à la vision du monde de ces “boycotteurs” avant la sortie d’un film, et le tour est joué, vous avez une nouvelle tendance Internet qui orientera la conversation en ligne.

Mais le boycott de Bollywood a-t-il endommagé les chiffres du box-office ? “ARRÊTEZ de nier que les appels #Boycott *n’affectent pas* l’industrie cinématographique… Le fait est que ces appels #Boycott *ONT* fait une brèche et ont eu un impact sur les numéros #BO de #LaalSinghChaddha en particulier… Faites-y face!” a déclaré le critique de cinéma populaire Taran Adarsh ​​sur sa page Twitter.

Un sentiment similaire a été exprimé par Akshay Kumar dont “Raksha Bandhan” a fait face à des appels au boycott avant sa sortie.

« Tout le monde a une opinion maintenant. Quand un film est tourné, il y a beaucoup d’argent et de travail acharné), cela affecte l’économie de l’Inde et nous ne nous nuisons qu’indirectement et j’espère que les gens s’en rendront compte bientôt », a déclaré Kumar, cité par Hindustan Times.

Voir l’étiquette “boycotter” attachée à une sortie à venir en permanence sur les réseaux sociaux et dans le cycle des nouvelles a un effet d’entraînement. Aamir Khan, étiqueté comme le perfectionniste de l’industrie, livre “Laal Singh Chaddha”, son premier en près de 5 ans, et il est rejeté malgré des critiques extrêmement favorables. La collection est passée à Rs 50 crore, étonnamment bas pour un film qui, selon Khan, a duré 14 ans. Akshay Kumar, qui peut vous garantir plus de 100 crores d’affaires avec chaque script sur lequel il met la main, demande le Janta pour ne pas boycotter les films sans réfléchir alors que “Raksha Bandhan” tombe à plat.

Les hashtags de boycott n’ont cependant pas réussi à sonner le glas du cinéma dans le passé. Vous vous souvenez de PK, Padmaavat ou encore My Name is Khan ?

Pandémie, OTT, Cinéma Régional

La pandémie a cassé nos lentilles roses sur le monde. Une poignée de films de Bollywood ont fait leur chemin vers les théâtres. Quelques-uns ont réussi mais une majorité a lamentablement échoué. Les confinements et la paranoïa de Covid-19 fonctionnant en parallèle n’ont pas aidé la cause. Les spectateurs se sont tournés vers OTT depuis la sécurité de leur foyer et, ce faisant, ont « découvert » le cinéma mondial sur lequel ils avaient autrefois fermé les yeux. Des joyaux tels que « Minnal Murali », « Joji », « Super Deluxe », « Visaranai » parmi tant d’autres ont trouvé une base de fans parmi le public parlant hindi. Lorsque les vaccins Covid se sont déployés et que le virus nous a tous permis de souffler, KGF: Chapitre 2, RRR et Vikram (Kannada, Telugu, Tamil respectivement) sont arrivés et ont balayé la scène. Le trio meurtrier est d’ailleurs devenu le plus gros grossiste du pays en 2022.

Un mauvais film est un mauvais film

Kangana Ranaut, récipiendaire de quatre prix nationaux et critique vocal de Karan Johar, et le népotisme dans l’industrie peuvent également livrer des ratés dans “Dhaakad” (2022) et “Thalaivi” (2021). Akshay Kumar peut complètement rater la cible avec un snoozefest comme ‘Samrat Prithviraj’ (2022). Qui peut oublier le « retour » oublieux de Shilpa Shetty à Bollywood avec « Nikamma » (2022) et « Hungama 2 » (2021) ?

Alia Bhatt, souvent accusée d’être « l’affiche du népotisme », a quant à elle attiré de nouveaux fans avec ses performances dans « Gangubai Kathiawadi » et « Darlings ». Sans oublier Kartik Aaryan qui a porté le “Bhool Bhulaiyaa” à feuilles persistantes d’Akshay dans le deuxième volet avec le très compétent Tabu et en a fait le plus grand succès commercial de Bollywood de l’année jusqu’à présent.

Pourquoi si sérieux, Bollywood ?

La formule éprouvée pour faire sonner à nouveau la caisse enregistreuse pour Bollywood serait de revenir aux franchises lucratives. Peut-être, juste peut-être, avons-nous besoin (lire : ne méritons pas) les sorties annuelles dont les critiques et les téléspectateurs « intellectuels » s’éloignent socialement de tout leur cœur. Dabangg 5, Housefull 8, Race 13, Raaz : redémarrer, désinstaller et éteindre, où es-tu ?

Non sérieusement. Quand Boman Irani, pas votre acteur moyen, fait ‘Housefull’ (1,2,3) ‘Happy New Year’ (2014), ‘Dilwale’ (2015), et soutient les films exagérés, on pourrait vraiment prendre lui sur parole de cette interview sur l’émission “Guftagoo” de Rajya Sabha TV avec Irfan.

«Je pense que tous les cinémas ont leur espace. Et il y a une raison à cela. Le cinéma commercial doit être fait non pas parce que je dois gagner de l’argent mais parce que cette industrie cinématographique doit gagner de l’argent. Si ces films réussissent, des films plus petits peuvent être financés. S’il n’y a pas de pilier du cinéma commercial, alors les films plus petits ne peuvent pas être réalisés », a déclaré Irani.

“Nous n’avons pas de Disneyland dans notre pays. Nous ne pouvons pas accrocher des bateaux à nos voitures et faire du bateau avec désinvolture. Tout le monde en Occident peut faire du bateau, du ski, emmener ses enfants à Disneyland, partir pour différents types de vacances. Nos vacances sont le vendredi soir, pour que tout le pays assiste à une évasion appelée film. Et pour l’homme de la rue, qu’il soit chauffeur de taxi, commis ou serveur (il se montre du doigt), il a besoin d’une évasion.

