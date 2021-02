L’indignation performative de Trumpworld pour les «preuves falsifiées» lors du procès de destitution, a brièvement expliqué

Michael van der Veen a défendu Trump lors de son deuxième procès en destitution. | Getty Images

Michael van der Veen veut que vous croyiez que les directeurs de la maison ont triché. Ils ne l’ont pas fait.

Dans les jours qui ont suivi l’acquittement de l’ancien président Donald Trump sur un article de mise en accusation alléguant une incitation à l’insurrection, ses avocats et alliés ont tenté de militariser le procès en alléguant que les responsables de la mise en accusation de la Chambre avaient recours à la fabrication de preuves.

Ces affirmations sont extrêmement fragiles et ne peuvent résister à un examen de base. Mais ils fournissent à des gens comme l’avocat de Trump Michael van der Veen et Donald Trump Jr. un prétexte pour aller à la télévision et se plaindre de l’injustice du traitement de Donald Trump.

Dans une interview de samedi avec CBS qui a été vue près de 10 millions de fois au moment de sa publication, van der Veen est allé jusqu’à assimiler l’insurrection du 6 janvier qui a fait cinq morts au traitement de Trump lors du procès de destitution.

«Ce qui s’est passé au Capitole le 6 janvier est absolument horrible, mais ce qui s’est passé au Capitole au cours de ce procès n’en était pas trop loin», a-t-il déclaré. «Les procureurs dans cette affaire ont falsifié des preuves.»

L’avocat de la défense de Trump Michael van der Veen s’entretient avec @LanaZak après le vote d’acquittement du Sénat: « Ce qui s’est passé au Capitole le 6 janvier est absolument horrible. Mais ce qui s’est passé au Capitole au cours de ce procès n’en était pas trop loin. » Regardez l’interview complète: pic.twitter.com/ndjBZzJgNZ – CBS News (@CBSNews) 13 février 2021

L’animatrice de CBS News, Lana Zak, a répondu en essayant de découvrir ce que van der Veen voulait dire en disant que les démocrates étaient des «preuves falsifiées». Cela ne semblait pas grand-chose.

«Pour être clair pour nos téléspectateurs, ce dont vous parlez maintenant est une coche qui est une vérification sur Twitter qui n’existait pas sur ce tweet particulier, un ‘2020’ qui aurait dû en fait lire ‘2021’, et le sélectif montage, dites-vous, des bandes. Est-ce là la preuve falsifiée dont vous parlez? elle a demandé.

La caractérisation par Zak des allégations de van der Veen était exacte. Mais avant même qu’elle puisse finir de poser la question, van der Veen – peut-être conscient de la fragilité de ses allégations lorsqu’elles sont présentées comme ça – a riposté avec colère.

«Attendez, attendez, attendez, attendez, attendez – cela ne vous suffit pas? Non non Non. Ce n’est pas acceptable de demander un peu de preuves « , a-t-il dit, ajoutant plus tard: » Je ne peux pas croire que vous me poseriez une question indiquant que tout va bien au médecin, juste un peu de preuves. «

La performance contradictoire de Van der Veen a été largement loué par experts de droite. L’apparition de Donald Trump Jr. dans l’édition de lundi soir de l’émission Fox News de Sean Hannity a été moins contradictoire mais tout aussi révélatrice, quand il est allé jusqu’à suggérer que les directeurs de la Chambre devraient être emprisonnés.

« La réalité est la suivante: si ce n’était pas un tribunal kangourou, les républicains réclameraient la poursuite de la prétendue poursuite pour avoir littéralement fabriqué des preuves », a-t-il déclaré. «Je veux dire, imaginez qu’un procureur américain ait été surpris en train de fabriquer des preuves contre un témoin. Ce serait une infraction jetable. Ils seraient radiés, ils seraient renvoyés de leur poste, ils seraient destitués. C’est ce qui devrait se passer ici, quand ils fabriquent, mettent de fausses coches bleues, modifient les tweets, font toutes ces choses pour faire effet.

Jr. dit que les gestionnaires de maison devraient être radiés et destitués pour avoir ajouté une coche bleue pic.twitter.com/EhcobOrrQq – Acyn Torabi (@Acyn) 16 février 2021

La réalité est que malgré l’acquittement de Trump, 57 sénateurs – dont sept républicains – ont voté pour le condamner. Et même les législateurs du GOP qui ont voté pour l’acquittement pour des raisons de procédure, y compris le chef de la minorité Mitch McConnell, ont clairement indiqué qu’ils tenaient Trump pour responsable de l’insurrection du 6 janvier.

Néanmoins, van der Veen et Don Jr. essaient de donner l’impression que le deuxième procès de destitution de Trump n’était qu’un autre volet de la chasse aux sorcières anti-Trump. Mais ce sont des banques que les gens ne prendront pas le temps d’examiner le bien-fondé de ce qu’ils prétendent, car il n’y a pas là là.

L’indignation est performative, pas substantielle

Des allégations selon lesquelles les responsables de la mise en accusation de la Chambre ont manipulé des preuves ont été soulevées pour la première fois lors de la présentation de l’avocat de Trump, David Schoen, lors de la partie du procès de destitution de vendredi, lorsqu’il a déclaré: «Nous avons des raisons de croire que les responsables de la Chambre ont manipulé des preuves et édité sélectivement des images.

L’objectif de Schoen était de discréditer le dossier de l’accusation en contestant la crédibilité des dirigeants de la Chambre, mais les exemples spécifiques qu’il a cités n’avaient aucune incidence sur leur cas.

L’une avait à voir avec une photo d’un article du New York Times dans laquelle le procureur principal Rep.Jamie Raskin (D-MD) se prépare pour le procès en regardant un écran d’ordinateur qui affiche un tweet Trump avec la date incorrecte en bas. . Schoen a cité cette photo pour affirmer que les démocrates préparaient des preuves, mais comme il l’a même admis, l’erreur a été corrigée avant le procès.

Schoen accuse les responsables de la Chambre d’avoir présenté des «preuves manipulées» – mais sa preuve à cet égard est une photo d’un article du New York Times qui n’est en aucun cas au centre de l’affaire et qui n’a même pas été présentée lors du procès pic.twitter.com/EGVedolQvd – Aaron Rupar (@atrupar) 12 février 2021

Les autres allégations spécifiques formulées par Schoen et van der Veen étaient tout aussi faibles. L’un avait à voir avec l’année sur un tweet de Trump que les gestionnaires ont affiché pendant le procès en lisant «2021» au lieu de «2020». Un autre concernait un compte Twitter retweeté par Trump affiché avec un badge de vérification coche bleue alors que le compte n’était en fait pas vérifié. Schoen a également critiqué l’accusation sur l’importance des fautes d’orthographe dans les tweets que Trump a retweetés et a accusé les démocrates de «modifier de manière sélective» les images présentées lors du procès en montrant de courts extraits du discours pré-insurrectionnel de Trump le 6 janvier au lieu de longs pans. (L’implication étant que, parce que Trump a exhorté une fois en passant ses partisans à rester pacifiques lors d’un discours dans lequel il a évoqué le «combat» plus de 20 fois, ce n’est pas le cas qu’il a incité quoi que ce soit.)

Pour être clair, les divergences sur les tweets sont des erreurs légitimes, mais elles n’avaient absolument aucune incidence sur le contenu réel des messages en question ou sur le fond de l’affaire des directeurs de la Chambre. Et comme un assistant des directeurs de la Chambre l’a expliqué après que Schoen ait fait la lumière sur ces écarts, les erreurs se sont produites parce que les procureurs ont dû recréer les tweets de Trump à partir de zéro après la suspension définitive de son compte.

« Le texte est entièrement inchangé », a déclaré l’assistant à The Hill. «Le graphique final avait accidentellement une coche de vérification bleue dessus, mais le fond était tout à fait exact. Alors, quel est le point de vue des avocats de Trump?

Le but, bien sûr, n’était pas d’offrir une défense de fond de Trump, mais d’essayer de discréditer les démocrates tout en donnant à des gens comme van der Veen de l’eau pour l’indignation performative lors des succès télévisés. Et à cette fin, mission accomplie.