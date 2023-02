L’indignation japonaise face au “terrorisme des sushis” fait chuter les actions | Nouvelles du monde

Les actions dans certains des restaurants de sushis les plus populaires du Japon ont chuté après la publication en ligne d’incidents de “terrorisme de sushis”.

Plusieurs vidéos de clients interférant avec la nourriture et faisant des farces à d’autres convives dans certains de JaponLes restaurants de sushis à tapis roulant de , connus sous le nom de kaitenzushi, ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, suscitant l’indignation.

L’une des vidéos les plus partagées, visionnée plus de 40 millions de fois, montre un jeune homme léchant le dessus ouvert d’une bouteille de sauce soja commune et le bord d’une tasse de thé qu’il place ensuite sur une pile de tasses propres.

Il continue à se lécher le doigt et à toucher deux morceaux de sushi, censés être pour un autre client, dans la vidéo de 48 secondes.

D’autres vidéos montrent des gens mettant du wasabi sur les sushis d’autres clients et léchant une cuillère commune dans un récipient de poudre de thé vert.

Alors que le criminel culinaire dans la vidéo et ses parents se sont tous deux excusés, les actions de la chaîne Sushiro où la vidéo a été tournée ont chuté de près de 5 % mardi, a rapporté le Guardian.

La société a déclaré qu’elle avait l’intention d’engager des poursuites civiles et pénales.

Deux autres chaînes, Hama Sushi et Kura Sushi, ont également annoncé leur intention d’intenter une action en justice et d’installer des caméras au-dessus des tapis roulants pour surveiller les convives.

Sushiro a annoncé avoir remplacé toutes les bouteilles de sauce soja et nettoyé toutes les tasses dans ses succursales. Il demande également aux clients de récupérer les condiments et les ustensiles à un point de service plutôt que de placer les articles sur des tables individuelles.

Les vidéos du “terrorisme du sushi” ont provoqué l’indignation au Japon, un pays aux normes d’hygiène élevées où l’industrie du sushi vaut 4,7 milliards de livres sterling.