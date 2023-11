L’indignation grandit après « l’appel effrayant au génocide » du républicain de Floride | Républicains

L’indignation continue de croître suite à un commentaire public fait par un député républicain de l’État de Floride appelant à la mort de tous les Palestiniens.

Ces remarques ont été faites lors d’un débat au sein de la législature de l’État sur l’appel à un cessez-le-feu lors de l’invasion de Gaza par Israël, qui a jusqu’à présent tué plus de 10 000 Palestiniens, dont beaucoup d’enfants. L’assaut a eu lieu après que des combattants du Hamas ont attaqué Israël depuis Gaza, tuant au moins 1 400 personnes et en prenant plus de 200 en otages.

Dans le discours En soutien à la résolution de cessez-le-feu, la représentante démocrate de l’État de Floride, Angie Nixon, a déclaré : « Nous en sommes à 10 000 Palestiniens morts. Combien suffiront-ils ?

«Tous», a répondu Michelle Salzman.

Nixon a reconnu l’interruption et a déclaré : « Un de mes collègues vient de dire : « Tous ». Ouah.”

La Chambre des représentants de l’État de Floride a ensuite voté par 104 voix contre 2 pour rejeter la résolution de Nixon.

Le bureau de Salzman n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La section de Floride du Council on American-Islamic Relations (Cair-Florida), la plus grande organisation américaine de défense des droits civiques et de défense des droits civiques musulmans, a déclaré dans un communiqué que les remarques de Salzman constituaient un « appel effrayant au génocide » et un « résultat direct de décennies de déshumanisation du peuple palestinien par les partisans de l’apartheid israélien et leurs ardents soutiens au sein du gouvernement et des médias ».

La nouvelle fait suite à censurer de la députée du Michigan Rashida Tlaib, la seule Palestinienne américaine au Congrès américain, après que Tlaib ait fait écho à un cri de ralliement populaire en faveur de la Palestine que certains ont qualifié d’antisémite mais que d’autres considèrent comme un appel aux droits civiques des Palestiniens.

La résolution de censure, soutenue par 22 démocrates, punit Tlaib pour avoir prétendument « appelé à la destruction de l’État d’Israël » et « encouragé de faux récits » sur l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

En Floride, des appels à la censure de Salzman sont lancés par ceux qui s’opposent à ses propos.

« Les paroles de Salzman sont incroyablement dangereuses et déshumanisantes pour les Palestiniens ici chez eux et sous l’occupation israélienne », a déclaré le directeur exécutif de Cair-Floride, l’imam Abdullah Jaber. « Elle doit faire face à la censure de son parti et à un désaveu public de la part de tous les législateurs de Floride. »

Quelques heures avant le discours de Nixon, Israël avait accepté des pauses humanitaires quotidiennes de quatre heures. Mais Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, aurait rejeté un accord de cessez-le-feu de cinq jours avec des groupes militants palestiniens à Gaza en échange de la libération des otages israéliens.

Jeudi, Joe Biden dit il n’y avait « aucune possibilité » d’un cessez-le-feu.