L’indignation éclate en Afrique du Sud à cause d’une vidéo des agents de sécurité du vice-président piétinant un homme

CAPE TOWN, Afrique du Sud (AP) – Un groupe d’officiers en civil armés chargés de protéger le vice-président sud-africain a été filmé en train de tirer un homme hors d’une voiture, puis de lui piétiner la tête jusqu’à ce qu’il reste immobile, suscitant l’indignation et attirant plus d’attention aux problèmes du pays avec la brutalité policière.

Les officiers font partie de l’équipe de sécurité de la police protégeant le vice-président sud-africain Paul Mashatile, a confirmé mardi son bureau. Rien n’indique que Mashatile était présent lors de l’incident. Son porte-parole n’a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques demandant d’autres commentaires.

La vidéo de l’incident du week-end montre les officiers, dont certains tiennent des fusils, traînant l’homme sur la route, puis lui donnent des coups de pied et lui piétinent la tête et le corps. L’homme semble avoir perdu connaissance à coups de pied et reste immobile sur le dos après l’attaque. Les officiers sont également vus en train de donner des coups de pied à un autre homme, qui tient ses mains au-dessus de sa tête pour se protéger.

L’unité de protection de la police est connue en Afrique du Sud sous le nom de «brigade légère bleue» et a la réputation d’utiliser la force inutilement. L’unité est connue pour conduire rapidement sur les autoroutes et réagir avec force si les autres conducteurs ne reconnaissent pas immédiatement les petites lumières bleues et les sirènes de leurs véhicules et s’écartent du chemin.

Le bureau de Mashatile a déclaré dans un communiqué que l’incident s’était produit à Johannesburg ce week-end, et a ajouté qu’il « abhorre tout recours inutile à la force, en particulier contre des civils non armés ».

Il n’a pas été précisé si Mashatile avait fait partie d’un convoi de véhicules circulant sur l’autoroute avant l’incident.

La vidéo a été enregistrée par une personne dans une autre voiture non impliquée dans l’incident et publiée sur Twitter.

Après l’incident, les officiers, qui font partie de l’unité de police dédiée chargée de protéger les politiciens sud-africains et d’autres personnalités, montent dans deux SUV noirs et s’en vont.

La vidéo montre un troisième homme allongé également sur le bord de la route dans la foulée. On ne sait pas s’il a également été battu. On voit une femme sortir de la voiture et tenir ses mains au-dessus de sa tête pendant l’incident.

Au moins sept policiers, dont certains portaient des costumes, étaient impliqués et la vidéo montre au moins trois d’entre eux donnant des coups de pied et piétinant les deux hommes. Deux des officiers vus en train de donner des coups de pied aux hommes tiennent des fusils tandis que le troisième a un pistolet à la main.

Au milieu d’un tollé, le porte-parole de la police nationale Brig. Athlenda Mathe a déclaré dans un communiqué que les policiers ont été identifiés « et seront soumis à des procédures internes ».

La police avait également « retracé avec succès les victimes de cet incident », a déclaré Mathe, et elles étaient interrogées.

Mathe a également publié la vidéo de 45 secondes sur son compte Twitter. Elle a écrit dans un tweet précédent que « les policiers sont censés défendre et protéger les droits fondamentaux de chaque personne… Un tel comportement ne peut être toléré ».

Le communiqué du bureau de Mashatile indique que le commissaire de la police nationale sud-africaine a « promis une enquête approfondie ».

On ne sait pas ce qui a conduit à l’incident car la voiture avait déjà été arrêtée au moment où la vidéo commence.

L’Afrique du Sud a un problème avec la brutalité policière, avec l’incident récent le plus notoire en 2012 lorsque 34 mineurs ont été tués lorsque la police leur a tiré dessus avec des fusils d’assaut lors d’une grève sur les salaires et les conditions. Lors d’un autre incident très médiatisé en 2020 qui a attiré l’attention nationale, un homme a été battu à mort à son domicile par des soldats sous les yeux de la police.

L’organisme indépendant qui traite des fautes commises par la police a enquêté sur 3 407 cas d’agression illégale par des agents au cours de l’exercice 2021-2022, soit un taux de près de 10 par jour.

___

Plus d’actualités d’AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa

Gérald Imray, Associated Press