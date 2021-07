Une maman a été horrifiée après que son fils se soit coupé la lèvre après avoir mordu dans un « corps étranger » dans une pizza Asda.

Jess Palmer a reçu la pizza de sa propre marque à 1,25 £ dimanche dernier lorsque le supermarché a livré sa nourriture avant que Stanley, huit ans, ne l’ait pour le dîner mardi.

Jess affirme que son fils Stanley s’est coupé la lèvre en mangeant une pizza Asda

La mère affirme que le «corps étranger» dans la pizza était soit un morceau de verre ou de plastique

Elle allègue que son fils a dit « quelque chose dans ma bouche maman » et a sorti ce qui semblait être un morceau de plastique ou de verre de sa lèvre ensanglantée.

Après s’être plainte auprès du service client d’Asda, la mère, au début de la quarantaine, a déclaré qu’elle n’était pas satisfaite de leur réponse après qu’ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas enquêter sur le problème car elle n’avait pas conservé l’emballage.

Jess pense qu’Asda devrait envisager un rappel de produit – le détaillant alimentaire s’est excusé de ne pas avoir respecté ses « normes de service élevées ».

Mais elle n’était pas non plus satisfaite du temps qu’il a fallu à l’équipe du service client pour reconnaître son problème.

Elle les a contactés mardi à 20h20 où ils n’ont répondu qu’à 21h30, demandant les détails de la commande. Elle a répondu instantanément mais n’a eu de leurs nouvelles qu’à 11 h 30 le lendemain.

« Ils ont dit qu’en raison de la gravité de la situation, ils devaient s’assurer que cela était soulevé avec l’équipe de qualité des produits », a déclaré Jess.

« Ils m’ont demandé si j’avais toujours le » corps étranger « . Ils ont ensuite organisé un remboursement, mais je me suis vraiment énervé, car c’était 24 heures plus tard, ils m’avaient remboursé 1,25 £ et avaient agi comme si c’était la fin.

« J’ai dit que les 1,25 £ n’étaient pas le problème. Je me sentais assez en colère. Je ne veux pas d’argent – ​​je ne veux tout simplement pas que cela arrive à d’autres personnes. La prochaine personne pourrait ne pas être aussi chanceuse. «

Jess a déclaré avoir reçu un e-mail de l’équipe du service client vendredi matin disant qu’ils n’étaient pas en mesure d’enquêter davantage sur la situation car elle n’avait pas conservé l’emballage d’origine mais avait offert 10 £ en guise de geste de bonne volonté.

Un porte-parole d’Asda a déclaré: « Nous avons présenté nos excuses à Mme Palmer pour ne pas avoir satisfait aux normes de service élevées attendues de notre part et nous pouvons rassurer nos clients sur le fait que nous n’avons eu aucune autre plainte de cette nature.

« Nous demandons à tous nos clients que s’ils ne sont pas satisfaits d’un produit et souhaitent déposer une plainte, ils doivent conserver l’emballage afin que nous puissions enquêter pleinement sur ce qui a pu se passer. »

Le Sun Online a contacté l’équipe de service Asda pour un commentaire.