L’indignation contre les coupables envahit Internet alors que les gens demandent justice

Lors d’un incident choquant, une femme de 20 ans a été tuée après avoir été heurtée par une voiture qui a traîné son corps sur plusieurs kilomètres à Sultanpuri, dans la périphérie de Delhi, dimanche aux petites heures. Cinq personnes ont été arrêtées en lien avec la mort de la femme. Une nouvelle séquence de vidéosurveillance de haute qualité de l’incident de Kanjhawala a confirmé le récit d’un témoin, qui a affirmé que la voiture qui avait heurté le scooter de la femme de 20 ans avait traîné son corps dessous pendant près d’une heure et demie. L’agence de presse ANI s’est entretenue avec Deepak Dahiya, le témoin, qui dirige une confiserie sur Kanjhawala Road dans le village de Ladpur, et a raconté l’horrible incident.

Alors que la plupart sont secoués par l’incident, beaucoup se sont tournés vers Twitter et ont exprimé leur inquiétude à ce sujet. Beaucoup l’ont considéré comme “l’horreur de Delhi”.

“C’est une bonne chose que Mumbai soit en sécurité grâce à la police hautement compétente de Mumbai et non à la merde comme Delhi à cause de la police de Dalli #Delhiaccident #DelhiPolice Delhi n’est pas sûre, elle est dangereuse depuis assez longtemps, renvoyez toute la police Dalli incompétente et inutilement corrompue”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Une autre personne a écrit : « Arvind Kejriwal, le ministre en chef de Delhi, a qualifié le récent délit de fuite dans la ville de « honteux » et a exigé des sanctions sévères pour les auteurs. »

Voici quelques réponses :

Dahiya, tout en parlant à ANI, a déclaré que le corps de la victime était resté coincé sous la voiture mais que l’accusé avait continué à traîner le corps sur près de 18 à 20 kilomètres.

« Il était 3h20 du matin… Je me tenais à l’extérieur du magasin quand j’ai entendu un bruit fort provenant d’un véhicule à environ 100 mètres. Plus tôt, j’ai pensé que c’était un éclatement de pneu. Dès que la voiture a bougé, j’ai vu un corps qu’on traînait. J’ai immédiatement informé la police”, a déclaré Dahiya à ANI.

Lors d’un entretien avec l’agence de presse, Dahiya avait déclaré qu’après avoir traîné le corps pendant un certain temps, vers 3h30 du matin, la voiture avait fait demi-tour avec le corps de la femme toujours coincé en dessous. Dahiya a déclaré que l’accusé a conduit à plusieurs reprises sur la route d’environ 4 à 5 kilomètres en faisant demi-tour.

