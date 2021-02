Un rapport visant à lutter contre les abus contre les travailleurs mal payés prend de la poussière à cause du manque d’intérêt de Boris Johnson, dit l’homme qui l’a mené.

Il y a près d’un an, M. Taylor a terminé une enquête pour savoir si les protections étaient bafouées dans des secteurs tels que le lavage des voitures, l’agriculture, les services sociaux et la construction.

Il a également mis en garde contre un risque croissant d’exploitation alors que le chômage augmente en raison de la pandémie de Covid-19 et des changements apportés au système d’immigration après le Brexit.

«Les ministres et les fonctionnaires semblent indifférents ou complaisants à l’égard d’un organe qui a été mis en place pour assurer une reddition de comptes efficace et une compréhension de l’ampleur et de la nature du non-respect», a-t-il déclaré. Les temps.