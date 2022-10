L’Indienne Tulika Maan éliminée au deuxième tour

La judoka indienne Tulika Maan s’est retirée des Championnats du monde de judo 2022 après avoir perdu contre la Japonaise Wakaba Tomita au deuxième tour, ici mercredi.

Tulika, qui a remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, a reçu une surprise au premier tour après que la Croate Tina Radic se soit retirée de l’événement. Cependant, au deuxième tour, elle était en compétition avec une blessure au genou et a perdu contre la médaillée d’argent des championnats du monde 2021, Wakaba Tomita. Le judoka japonais a marqué un ippon pour remporter la victoire.

Tomita s’étant inclinée face à la Brésilienne Beatriz Souza en demi-finale, Tulika, 24 ans, a également été éliminée du repêchage, selon un rapport d’olympics.com.

Tulika était la seule Indienne à participer aux Championnats du monde de judo 2022 et elle s’était qualifiée pour l’événement sur la base de son classement mondial de 92. Notbaly, les Championnats du monde de judo 2022 sont une épreuve de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 avec des places de quota proposées.

Une autre Indienne – Sunibala Devi, classée 100e dans la catégorie féminine des 63 kg, s’est également qualifiée pour les championnats du monde mais a choisi de ne pas concourir à Tachkent car les dates coïncidaient avec les Jeux nationaux du Gujarat.

Plus tôt en août, Tulika Maan a remporté une médaille d’argent aux Jeux du Commonwealth malgré une blessure au genou gauche.

Les dégâts ont été aggravés lorsqu’elle a glissé lors des Jeux nationaux plus tôt ce mois-ci. On lui a suggéré une intervention chirurgicale pour traiter le LCA (ligament croisé antérieur), le MCL (ligament collatéral médial) et le ménisque de sa jambe gauche.

