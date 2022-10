L’Indienne Shrikrishna Suryanarayan remporte le titre mondial 6-Red Snooker

Shrikrishna Suryanarayan a remporté mardi le titre de champion du monde 6-Red Snooker après avoir battu Habib Sabah de Bahreïn 5-1 dans une finale unilatérale au meilleur des neuf cadres ici.

Le titre a été remporté par l’Indien Laxman Rawat lors de la dernière édition.

Poursuivant sa formidable forme qu’il a montrée lundi lors du match de demi-finale, Shrikrishna a hypnotisé le public avec son attaque fulgurante caractéristique dès le départ.

Le premier cadre a vu Shrikrishna aller de l’avant avec une avance de 25 points avec seulement 22 points restants sur la table. Habib avait besoin d’un snooker pour revenir au jeu, mais malgré de nombreuses tentatives, il n’a pas pu piéger Shrikrishna qui a continué à casser le snooker et a finalement dégagé la balle brune pour gagner le premier cadre.

Un long tir raté de Shrikrishna a offert à Habib une bonne ouverture. Avec une planification minutieuse, Habib a exécuté une pause de 37. À défaut de faire un retour, Shrikrishna a concédé le cadre alors qu’il avait besoin de deux snooker.

Dans le troisième cadre, une longue tentative désespérée de pot par Habib lors de la première visite a permis à Shrikrishna de revenir et de nettoyer la table avec une pause délicieuse de 63. Menant 2-1, Shrikrishna a poursuivi son attaque avec la plus grande précision et un taux de réussite élevé. serrez le cadre confortablement.

Au quatrième quart, Shrikrishna, avec l’aide d’un jeu tactique et d’un mélange de jeu de mise en pot et de jeu de sécurité, a poursuivi avec une petite course utile pour mener 3-1.

Shrikrishna a poursuivi son assaut dans la cinquième image avec un long recul incroyable sur le rouge suivi d’un autre break gagnant de 45 matchs exécuté de manière tourbillonnante.

À ce moment-là, Habib était complètement secoué et a fait l’erreur de tenter un long pot inutile et a offert à Shrikrishna une autre ouverture.

Shrikrishna ne s’est pas trompé à ce moment-là et a dévoilé son vaste répertoire de coups, s’est frayé un chemin pour faire un autre cadre et un break gagnant de 39 matchs.

Shrikrishna est le champion national en titre du snooker 6-Reds (2021) et a remporté le championnat national de billard en 2019.

