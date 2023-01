L’Indienne Sania Mirza prendra sa retraite après l’événement WTA 1000 à Dubaï en février

Sania Mirza, l’ancienne numéro un mondiale du double en Inde, a déclaré qu’elle mettrait un terme à sa carrière à 36 ans après les championnats de tennis de Dubaï le mois prochain, après que ses plans de retraite pour 2022 aient été retardés en raison d’une blessure.

Mirza, considérée comme la plus grande joueuse de tennis féminine de son pays, a remporté six titres du Grand Chelem en double et participera à son dernier majeur ce mois-ci à l’Open d’Australie, où elle a remporté la couronne du double féminin en 2016.

“J’allais arrêter juste après la finale de la WTA parce que nous allions participer à la finale de la WTA, mais je me suis déchiré le tendon du coude juste avant l’US Open, alors j’ai dû tout abandonner”, a déclaré Mirza au site Web du WTA Tour. dans une interview publiée vendredi.

Mirza, qui souffre d’une blessure persistante au mollet, avait prévu de prendre sa retraite à la fin de la saison 2022, mais une blessure au coude en août l’a exclue de l’US Open.

“Honnêtement, la personne que je suis, j’aime faire les choses selon mes propres conditions. Donc, je ne veux pas être expulsé par une blessure. Alors je me suis entraînée”, a-t-elle ajouté.

Mirza est devenue la première Indienne à remporter un titre en simple WTA, lorsqu’elle a remporté l’événement de sa ville natale à Hyderabad en 2005. Elle a fait son entrée dans le top 30 en 2007 et a atteint son meilleur classement en carrière de numéro 27 mondial.

Après avoir été en proie à une blessure récurrente au poignet menaçant sa carrière, Mirza a forgé un partenariat en double avec la grande suisse Martina Hingis. L’équipe autoproclamée “Santina” a remporté 14 titres, dont Wimbledon et les Open des États-Unis et d’Australie.

Mirza concourra aux côtés d’Anna Danilina du Kazakhstan à l’Open d’Australie, qui débutera le 16 janvier, avant de faire ses adieux au sport aux Émirats arabes unis, où elle réside depuis plus d’une décennie avec son mari, l’ancien joueur de cricket pakistanais Shoaib Malik.

“J’ai 36 ans, et honnêtement, mon corps est battu, c’est la raison principale”, a déclaré Mirza dans une récente interview. “Je n’ai vraiment plus la capacité dans mon esprit de pousser autant émotionnellement.

“Je suis devenu professionnel en 2003. Les priorités changent, et maintenant ma priorité n’est pas de pousser mon corps à la limite chaque jour.”

