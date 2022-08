L’Indienne Pooja Sihag remporte le bronze aux Jeux du Commonwealth de 2022

L’Indienne Pooja Sihag s’est contentée de la médaille de bronze dans la compétition de lutte féminine des 76 kg aux Jeux du Commonwealth de 2022, ici samedi. monter sur le podium à Birmingham 2022.

Pooja a remporté son combat d’ouverture au Coventry Stadium and Arena, battant la Néo-Zélandaise Michelle Montague par une marge de 5-3 en quart de finale, mais la Canadienne Justina Di Stasio, championne du monde 2017, s’est avérée un obstacle trop difficile pour l’Indienne en demi-finale. Malgré sa défaite 0-6, Pooja Sihag a remporté le match pour la médaille de bronze contre l’Australienne Naomi de Bruine.



Dans le combat pour les médailles, Pooja Sihag a réussi un premier retrait à deux points et a pris le contrôle de l’Australien sur le tapis. La lutteuse indienne était en mesure d’épingler son adversaire mais Bruine a bien fait d’éviter la défaite instantanée. Pooja, cependant, a récolté six points grâce à ce mouvement et a prolongé son avance à huit juste avant la pause.

Pooja est resté sur la défensive après le redémarrage et a cherché les erreurs de Bruine. C’est finalement arrivé et l’Indien a terminé le match avec un retrait de deux points pour remporter le match par supériorité technique.

