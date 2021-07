L’Indienne Harmanpreet Kaur se soutient pour redécouvrir la forme au bâton dans les T20 contre l’Angleterre | Nouvelles de cricket

Harmanpreet Kaur a eu du mal à courir en Angleterre cet été, mais se soutient pour changer cela dans les T20

L’Indienne Harmanpreet Kaur est convaincue que sa forme reviendra dans les trois internationaux T20 contre l’Angleterre, qui détermineront les vainqueurs de la série multiformat.

Kaur, le capitaine indien du T20, a marqué 48 points combinés en cinq manches en Angleterre cet été, avec des totaux de quatre et huit dans le test unique suivi de coups de un, 19 et 16 lors des trois internationaux d’une journée.

La joueuse de 32 ans a subi une blessure à l’aine plus tôt cette année et a ensuite contracté le Covid-19, qui, selon elle, a entravé ses préparatifs pour la tournée en Angleterre.

La piste latérale de Kaur 6-4 dans la série multiformat mais leur victoire lors de la finale ODI à Worcester samedi dernier signifie qu’ils peuvent encore remporter le trophée, avec deux points disponibles pour la victoire dans chacun des internationaux T20.

Angleterre vs Inde Vivre de

S’exprimant avant l’ouverture du T20 à Northampton vendredi – qui est en direct sur Sky Sports Cricket et la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket à partir de 18 heures – Kaur a déclaré: « Après cinq manches, je comprends comment et dans quels domaines je dois m’améliorer. Dans le Série T20I, vous verrez certainement une approche différente.

« Je suis quelqu’un qui aime m’entraîner tous les jours et travailler dur tous les jours. À cause de Covid et des blessures, je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer,

« Cette phase ne m’a pas permis de travailler beaucoup sur les compétences au bâton ou au bowling. Je travaillais juste sur moi-même pour être en bonne forme physique pour l’équipe.

« J’ai réalisé que vous devez trouver des moyens de tirer le meilleur de vous-même lorsque vous n’avez pas assez de temps pour vous préparer. Je regarde des vidéos de moi-même et j’espère qu’elles m’aideront dans ce T20I [series].

« C’est juste une question de bonnes manches et une fois que vous aurez retrouvé cet élan, je continuerai certainement à avancer. »

Nous n’avons pas eu de match d’entraînement. .Je préfère généralement les filets plus ouverts et les jeux d’entraînement que les filets, car dans les filets normaux, vous n’avez pas vraiment d’idée et chaque jour vous affrontez les mêmes quilleurs, vous ne pouvez donc pas analyser comment vous devriez frapper. Harmanpreet Kaur

La victoire de l’Angleterre dans le troisième ODI aurait assuré qu’ils n’auraient pas pu être battus dans la série multiformat, car ils auraient eu six points d’avance, l’Inde n’ayant pu récolter qu’un maximum de six points en remportant chacun des T20.

Cependant, après avoir été éliminée pour 219, l’équipe de Heather Knight a ensuite vu les 75 invaincus de Mithali Raj – au cours desquels elle a dépassé l’ancienne capitaine anglaise Charlotte Edwards en tant que meilleure buteuse du cricket international féminin – diriger l’Inde vers une victoire de quatre guichets.

Raj ne participera pas aux internationaux T20 ayant pris sa retraite de ce format en 2019.

9h50 Regardez tous les meilleurs extraits du troisième et dernier ODI entre l’Angleterre et l’Inde Regardez tous les meilleurs extraits du troisième et dernier ODI entre l’Angleterre et l’Inde

L’Angleterre, quant à elle, accueille de retour le frappeur Danni Wyatt et la contre-fileuse Mady Villiers dans leur équipe pour la série, qui, après le match d’ouverture de vendredi à Northampton, se poursuit à Hove dimanche et se termine à Chelmsford mercredi.

L’entraîneur anglais Lisa Keightley, dont l’équipe a remporté les deux premiers ODI par huit guichets et cinq guichets respectivement, a déclaré: « Nous avons joué du bon cricket à la fois dans le Test et les ODI et nous avons nommé une équipe solide pour la série T20I.

« C’est 6-4 dans la série multi-formats et c’est une série que nous nous efforçons de gagner. Nous n’étions probablement pas tout à fait à notre meilleur dans le troisième ODI donc j’aimerais que nous prenions le dessus dès le premier T20I et sois impitoyable. »

Regardez le premier international T20 entre l’Angleterre et l’Inde, à Northampton, en direct sur Sky Sports Cricket et la chaîne YouTube de Sky Sports Cricket à partir de 18 heures vendredi.