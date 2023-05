L’Indienne Darshna Rathore est troisième des qualifications féminines de skeet à Almaty

Darshna Rathore, ancienne championne nationale et vainqueur des Jeux de la jeunesse de Khelo India, a tiré 71 lors de la première journée des qualifications féminines de skeet, pour se classer en troisième position lors de la Coupe du monde de fusil de chasse de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à Almaty, au Kazakhstan, lundi.

La Grecque Emmanouela Katzouraki menait le peloton avec 72 après trois tours. Ils reviennent mardi pour terminer les deux derniers tours de qualification avant que les huit premiers ne se qualifient pour la finale, également prévue le même jour.

Darshna était le meilleur Indien de la série alors que son coéquipier Ganemat Sekhon a tiré 69 pour se classer neuvième parmi les prétendants actuellement et Maheshwari Chauhan était plus loin en arrière, après avoir tiré 67, a informé la National Rifle Association of India (NRAI) dans un communiqué lundi,

Dans le skeet masculin, tous les tireurs ont été incapables de terminer trois tours et Mairaj Ahmad Khan était l’un d’entre eux. Il était actuellement 12e parmi les prétendants tout en ayant encore 19 tirs de son troisième tour à gauche.

Gurjoat Khangura était 17e avec 72 tandis qu’Anantjeet Singh Naruka a tiré 70 pour être actuellement en 31e position.

Les finales masculines de skeet sont également prévues mardi.