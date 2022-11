L’Indienne Anwesha Gowda s’effondre après avoir perdu contre Goh Jin Wei

La jeune joueuse indienne de badminton Anwesha Gowda s’est retirée du simple féminin de l’Open d’Australie 2022 après avoir perdu contre la championne des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2018 Goh Jin Wei de Malaisie au deuxième tour, ici mercredi.

Anwesha, âgée de 14 ans, a perdu 7-21, 13-21 contre son adversaire principal en seulement 28 minutes au State Sports Center ici.

Le navetteur indien a été repoussé dès le départ et est entré dans la première pause derrière 2-11. Goh Jin Wei, double champion du monde junior, a continué de dominer Anwesha après la pause et a pris les devants 1-0. Malgré les meilleurs efforts d’Anwesha dans le deuxième match, elle n’a pas réussi à égaler l’intensité de Goh et a finalement perdu le match en matchs consécutifs.

Plus tôt au premier tour, Gowda, n ° 8 mondiale au classement mondial junior de badminton, avait battu l’Australienne Pitchaya Elysia Viravong, âgée de 20 ans, 21-9, 21-11.

Anwesha a connu une saison 2022 impressionnante avec quatre titres juniors BWF et deux deuxièmes places. Elle était la seule joueuse de badminton indienne en vie au tournoi BWF Super 300, la plupart des meilleurs joueurs de badminton indiens se retirant pour diverses raisons.

