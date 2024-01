L’indien Zee Entertainment exhorte Sony à rétablir une fusion à succès et poursuit en justice pour licenciement – ​​NBC Connecticut

Le conglomérat indien de divertissement Zee Enrtertainment a déclaré mercredi avoir exhorté Sony à relancer sa fusion à succès dans le domaine du divertissement et a poursuivi le géant japonais de la technologie pour la résiliation de l’accord.

Sony a annoncé plus tôt cette semaine la transaction avec Zee Entertainment, d’une valeur estimée à 10 milliards de dollars.

Une fusion de Zee avec la filiale indienne de Sony, Culver Max Entertainment Pvt. Ltd., et son entité Bangla Entertainment Pvt. Ltd. (BEPL), aurait créé une centrale potentielle de contenu et de divertissement dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Présence médiatique majeure en Inde, Zee possède localement plusieurs chaînes de télévision, un studio de cinéma et un service de streaming.

Sony demande à Zee une indemnité de rupture de 90 millions de dollars suite à l’échec de la fusion, selon Zee, qui a déclaré que la société réclamait cette somme en raison de « violations présumées de la part de ZEEL ». [Zee Entertainment Enterprises Limited of the terms of [merger cooperation agreement]invoquant l’arbitrage et demandant des mesures provisoires contre ZEEL.

Dans un dossier, Zee a déclaré qu’il nie que Sony soit en droit d’annuler l’accord de fusion et que sa demande d’indemnités de résiliation est “juridiquement intenable et n’a aucun fondement”.

Sony “n’a pas respecté ses obligations de donner effet et de mise en œuvre du programme”, a déclaré Zee, ajoutant qu’il appelle Sony à retirer sa résiliation et à confirmer qu’il respectera ses obligations en revenant pour conclure l’accord.

Les représentants européens de Sony n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter lorsqu’ils ont été contactés par CNBC mercredi.

Zee n’aurait pas été en mesure de demander une pénalité pour la résiliation de la transaction, en raison du moment où Sony a annulé la transaction.

Mercredi, la société de médias indienne a déclaré qu’elle « réfute catégoriquement toutes les réclamations et affirmations faites par Culver Max et BEPL concernant des violations présumées du MCA par la société, y compris leurs réclamations concernant les frais de résiliation, et se réserve tous ses droits dans cette affaire. “

La société a déclaré qu’elle “évaluait toutes les options disponibles et se basait sur les orientations reçues du Conseil d’administration et prendrait toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts à long terme de ses parties prenantes, y compris en engageant les actions juridiques appropriées”.

Zee a engagé une action en justice pour contester les réclamations de Sony dans le cadre d’une procédure d’arbitrage qui se tiendra devant le Centre d’arbitrage international de Singapour, a indiqué la société.

Sony aurait eu accès au contenu local de Zee, lui donnant ainsi une plus grande place sur le marché lucratif du divertissement indien. Zee, qui fait face à une concurrence intense dans son pays de la part d’acteurs comme Disney et Reliance Industries, aurait bénéficié du soutien de Sony.

Zee a déclaré que ses termes lors des négociations comprenaient la démission du PDG Punit Goenka et la nomination d’un administrateur du conseil d’administration de la société fusionnée.

– Arjun Kharpal de CNBC a contribué à ce rapport