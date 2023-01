L’Indien Yuki Bhambri quitte le simple

Sans aucune rhétorique émotive ni baliverne, Yuki Bhambri dit qu’il a quitté le format des célibataires.

Le joueur de 28 ans, autrefois considéré comme l’un des 50 meilleurs espoirs, est le premier grand joueur indien après Sania Mirza à quitter le format simple pour prolonger sa carrière de tennis.

Fatigué d’une carrière en simple stop-start en raison de blessures au genou, Yuki avait décidé il y a quelque temps que le double était la voie à suivre pour lui.

Il n’a trouvé aucune excuse pour dire que le système ne l’avait pas suffisamment aidé, et il n’a pas non plus regretté de ne pas avoir pu atteindre les sommets auxquels il était censé.

En sortant des courts extérieurs du stade Balewadi, sa démarche était rassurante alors qu’il prononçait “plus de simple pour moi”.

“J’ai fait de mon mieux dans ma carrière en simple et je suis en paix avec ça. Peut-être que les choses n’allaient pas, peut-être que c’était de la malchance, je ne sais pas. Aucun regret, je n’aurais rien pu faire de plus”, a déclaré Yuki, qui a atteint un sommet en carrière de 83 en simple en 2018, a déclaré à PTI lors d’une interaction.

Pour quelqu’un qui a remporté l’Open d’Australie junior en 2009, est devenu numéro un mondial junior et a le prestigieux trophée Orange Bowl dans son cabinet, sa carrière a toujours suscité énormément d’intérêt et d’attentes.

« C’était plus à cause des blessures et non par manque de sponsors. Les sponsors n’étaient pas là et j’ai eu la chance d’avoir bien fait tout au long de ma carrière et de pouvoir continuer sur le Tour mais, bien sûr, les blessures ont été un facteur important.” Le week-end dernier, il participait aux qualifications en simple au Tata Open Maharashtra, donc Était-ce une décision soudaine de quitter le format ? Yuki a déclaré que l’idée de jouer l’épreuve de qualification en simple était de gagner de l’argent en entrant dans le tableau principal car le double n’offre pas grand-chose. Mais la décision d’arrêter le simple a été prise il y a longtemps.

“J’ai (avais) décidé en 2019 que le double était la voie à suivre pour moi et je voulais le faire pendant que je pouvais encore jouer un peu de simple, ce que j’ai fait l’année dernière. J’ai été blessé.

«Je suis revenu en 2021 et les 2-3 premiers tournois auxquels j’ai joué en utilisant le classement protégé. Ensuite, je suis allé en Amérique et j’ai attrapé le COVID et je me suis blessé à nouveau, donc le plan était toujours là mais il a été retardé”, a-t-il expliqué.

Au sommet de sa carrière lorsqu’il a fait irruption dans le top 100 en 2018, Bhambri visait une place dans le top 50 la saison prochaine, mais des blessures aux deux genoux lui ont enlevé les trois ans et demi cruciaux.

Commence alors la recherche épuisante d’un remède fiable. Après avoir consulté plusieurs médecins, il a finalement obtenu le traitement dont il avait besoin, aux États-Unis, et était de retour sur les courts en mars 2021.

La décision d’arrêter les célibataires était bien planifiée.

“Le but à la fin de la journée est de devenir un champion du Grand Chelem en simple. Personne ne choisit une raquette de tennis pour être champion du Grand Chelem en double. J’ai fait des simples aussi longtemps que j’ai pu mais c’était beaucoup de start-stop, start-stop pour moi et je ne voulais pas être à un stade ultérieur de ma carrière où il est trop tard pour jouer même en double et repartir de zéro.

“Assis avec une blessure à 33 ou 35 ans, je n’aurais pas pu revenir si j’avais dû jouer à Futures parce que vous voulez jouer au plus haut niveau”, a déclaré Yuki, qui a remporté sept titres Challenger en simple.

Yuki a fait équipe avec son compatriote indien Saketh Myneni, qui sert gros.

En 2021, ils ont remporté cinq titres Challenger ensemble et ont disputé une demi-finale sur le circuit ATP après avoir commencé l’année en remportant quelques titres sur le plus petit circuit ITF.

Cela leur a donné la chance d’être prêts pour de plus grands défis – l’ATP 500, les Masters et les Grands Chelems. Il est déjà dans le top 100 et vise à être bientôt dans le top 50.

Le succès en double donne-t-il satisfaction, ou une partie de l’esprit aspire-t-elle encore à ce titre insaisissable en simple ? « Quand on a pris sa décision, la satisfaction est là. Il y aura toujours quelque chose de mieux. Si j’avais 50 ans dans le monde, j’aurais dit “j’aurais aimé avoir 20 ans dans le monde”. Federer n’est peut-être pas satisfait de ses 20 tournois du Grand Chelem, il aurait probablement voulu en gagner 50.” Il fut un temps où il ne s’améliorait pas et ne savait pas comment il ferait un retour avec tant de douleurs aux genoux.

“C’était une époque où je pensais à ce que je pouvais faire, sinon le tennis. J’avais accepté il y a longtemps que les sponsors ne viendraient pas, le tennis est un jeu individuel et il faut le faire par soi-même.” Il n’a pas non plus caché le manque de soutien financier. Il fut un temps où il n’a même pas avoir un bon sponsor de chaussures et s’est retrouvé avec une seule paire de chaussures.

“Je n’ai aucun espoir du système, ça n’a jamais été là, c’est stupide d’y penser, si ça vient, ‘merci’, reconnaissant. Je sais que ça ne va pas être là, je savais dans quoi je m’embarquais, c’est un sport difficile et si vous avez des résultats, tout s’en occupe.” Le changement a été fait mais l’ajustement du style de jeu est un processus continu processus pour Yuki.Parfois, il oublie qu’il est autorisé à frapper dans les ruelles.

“Cela ne vient pas aussi naturellement que de jouer en simple parce que vous l’avez fait toute votre vie. Je n’arrête pas de me rappeler ‘tu dois le frapper dans l’allée’, ce n’est pas le court des simples.” Et le style d’entraînement a également changé.

«Je pratique plus de volées maintenant. En simple, vous travaillerez depuis la ligne de base pendant deux heures et maintenant vous travaillerez davantage sur vos volées. Tout le temps tu es au filet et tu dois être prêt.” Alors qu’est-ce que Yuki aime dans les doubles ? “C’est très rapide. En l’espace de deux minutes, tout le match peut changer. Je dois être un meilleur joueur dans les moments difficiles. La charge de travail est différente, ce n’est pas physiquement aussi éprouvant que de jouer en simple.

«C’est explosif avec le service et la volée, les allers-retours, mais pas autant de courses côte à côte que ce qui se passe en simple. Je n’ai pas besoin de beaucoup courir (rires), je sais que le match va se terminer dans une heure et demie maximum”, a-t-il signé.

