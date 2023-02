L’Indien Sumit Nagal a remis une Wild Card

Le joueur de tennis indien vedette Sumit Nagal a reçu mardi une wild card pour le tableau principal du simple à l’Open de Bengaluru 2023, prévu du 20 au 26 février.

L’ancien n ° 1 indien de 25 ans est le premier participant à participer à la cinquième édition du prestigieux événement ATP Challenger, qui sera organisé par la Karnataka State Lawn Tennis Association (KSLTA) au stade KSLTA.

A LIRE AUSSI | L’iQFoiler indienne Katya Coelho se qualifie pour les Jeux asiatiques de 2023

« Nous sommes ravis de donner à Nagal la première wild card du cinquième DafaNews Bengaluru Open. C’est un excellent joueur et il a remporté son premier titre ATP Challenger ici. Nous nous engageons à fournir à nos joueurs indiens une plateforme de classe mondiale pour côtoyer les meilleurs noms du monde du tennis à travers ce tournoi. Nagal est l’un de ces joueurs qui ont bien performé ici et qui ont porté cet élan pour bien faire dans leur carrière. Je suis convaincu qu’il tirera le meilleur parti de cette opportunité et produira un bon spectacle”, a déclaré Sunil Yajaman, directeur du tournoi de Bengaluru Open et co-secrétaire de KSLTA.

Nagal a remporté son premier titre ATP Challenger lors de ce tournoi en 2017 et a ensuite réalisé des performances impressionnantes par la suite dans sa carrière. Il a également terminé en quart de finale et en pré-quart de finale lors de ses deux autres sorties à ce tournoi en 2018 et 2020 respectivement.

“Jouer à l’open DafaNews de Bengaluru a toujours été spécial pour moi car c’est l’endroit où j’ai remporté mon premier Challenger. De bons souvenirs, de bonnes vibrations et jouer devant un public énergique sont toujours amusants, donc je suis extrêmement reconnaissant et excité d’avoir l’opportunité de participer à nouveau au tournoi. Je suis extrêmement reconnaissant à KSLTA de m’avoir accordé une wild card pour cet événement prestigieux et j’espère en faire le meilleur usage”, a déclaré Nagal.

Nagal fera partie du passionnant groupe de simples comprenant l’ancien numéro 10 mondial Lucas Pouille et le champion de l’année dernière Chun-hsin Tseng, entre autres.

L’Open de Bengaluru a également intégré le principal portail d’actualités et d’analyses sportives DafaNews en tant que sponsor principal pour les trois prochaines années, car cette association verra DafaNews promouvoir les progrès du sport dans la ville ainsi qu’à travers le pays.

Les qualifications se joueront les 19 et 20 février tandis que le tableau principal débutera le 20 février.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)