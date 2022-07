L’Indien Srihari Nataraj termine 7e de la finale masculine du 100 m dos

Le nageur indien Srihari Nataraj a terminé septième de la finale masculine du 100 m dos dans un peloton difficile aux Jeux du Commonwealth à Birmingham.

À la poursuite d’une médaille insaisissable dans les épreuves de natation CWG pour personnes valides, le joueur de 21 ans a terminé cinquième du 50 m mais a été repoussé plus loin dans le premier couloir difficile pour terminer avec un temps de 54,31 secondes samedi.

C’était bien en deçà de son record personnel et de son record national de 53,77 qu’il a réussi à sceller son quota pour les Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier.

Une répétition de la performance lui aurait valu une médaille d’or historique.

Le paranageur Prasanta Karmakar est le seul à avoir remporté une médaille en natation aux Jeux du Commonwealth à New Delhi en 2010.

« Je suis complètement épuisé maintenant. J’ai tout donné, mais ce jour-là, c’est tout ce que j’avais en moi », a déclaré Nataraj.

Au 50m split, Nataraj avait un chrono de 26.31s, quelque chose qui aurait pu “être mieux” puisqu’il a dit qu’il avait culminé dans les 25 derniers mètres mais en vain.

« J’ai nagé selon mon plan, concentré sur moi-même. J’aurais pu ouvrir les 50 premiers un peu plus vite. J’ai eu un bon virage et un bon départ. “Mon troisième 25m selon la vidéo était vraiment très bon, ils ont dit que j’avais rattrapé tout le monde mais avec le recul j’aurais pu faire le premier 50m un peu plus vite.

“J’ai encore quelques événements et je vais m’assurer que cela n’arrive pas. J’ai tout donné, il ne me restait plus rien », a déclaré Nataraj, espérant une meilleure finition au 50 m dos.

Nataraj s’était qualifié pour la finale avec un temps de 54,55 secondes, septième au classement général.

