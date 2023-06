L’Indien Sainyam décroche l’or d’un pistolet à air comprimé 10 m à Suhl

Sainyam, jeune de Chandigarh, a assuré à l’Inde un départ en or dans la Coupe du monde junior de la Fédération internationale de tir sportif (ISSF) à Suhl, en Allemagne, en terminant sur la plus haute marche du podium dans la compétition féminine de pistolet à air comprimé à 10 m.

Sainyam a tiré 238 en finale pour laisser la Corée du Sud Kim Minseo à la deuxième place. Le Coréen a tiré 236,0 pour l’argent tandis que le bronze est allé à Liu Heng Yu du Taipei chinois, qui s’est incliné après le 22e coup de la finale de 24 coups, avec un score de 216,9, 0,2 derrière le Coréen à ce stade.

Dans d’autres résultats, l’Indienne Suruchi Inder Singh a également atteint la finale féminine du pistolet, terminant sixième avec un score de 154,1. Amit Sharma, au pistolet à air comprimé junior masculin de 10 m, était le seul finaliste indien de l’épreuve et a terminé quatrième et a raté une médaille convoitée. L’Italien Luca Arrighi a remporté l’or dans l’épreuve.

Parmi les autres Indiennes dans la mêlée, Urva Chaudhary a terminé 26e au pistolet à air féminin avec un score de 560 en ronde de qualification. Sainyam s’était qualifiée troisième avec 571 tandis que Suruchi était cinquième en qualification avec 571 également.

Dans les épreuves masculines de pistolet, Abhinav Chaudhary s’est rapproché des huit premiers avec un score de 570 en ronde de qualification, le plaçant neuvième. Shubham Bisla, le troisième concurrent indien, a terminé 13e avec un score de 568.

Les rondes de qualification du skeet masculin et féminin junior ont aussi commencé aujourd’hui. Ritu Raj Bundela, Abhay Singh Sekhon et Munek Battula sont en lice au skeet masculin tandis que Raiza Dhillon, Mufaddal Zara Deesawala et Sanjan Sood portent les espoirs indiens au skeet féminin.

La deuxième journée de compétition, dimanche, compte quatre finales sur la liste, y compris l’équipe mixte carabine et pistolet.

