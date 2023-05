L’Indien Ruhaan Alva termine deuxième à Silverstone

L’Indien Ruhaan Alva a décroché son premier podium dans le championnat monoplace GB4 le week-end dernier avec une deuxième place lors de la deuxième manche de la série sur le circuit de Silverstone en Angleterre.

Le joueur de 16 ans, qui fait partie du programme de bourses JK Tire, a franchi la ligne à moins d’une seconde du vainqueur Harri Reynolds avec Tom Mills troisième.

Alva, qui pilote pour Fortec Motorsports, a obtenu son résultat sur le podium lors de la troisième course du week-end. Il était parti de la pole mais le contact avec Sid Smith l’a privé de son élan, donnant à Reynolds un reniflement de la tête.

Alva s’est défendue vigoureusement contre Reynolds, allant de roue en roue avec le pilote Elite Motorsport, à travers le complexe de virages à grande vitesse Maggots et Becketts. Mais le jeune Indien a finalement dû céder alors que Reynolds passait à Vale.

Alva n’a pas eu l’occasion de regagner la place car la voiture de sécurité a été déployée pour dégager la voiture de Sid Smith, qui avait subi une crevaison lors du contact avec Alva sur la ligne de départ et s’est retrouvée bloquée à Copse. Thomas Lee avait également filé dans sa voiture Evans GP à Abbey.

La voiture de sécurité n’est intervenue qu’une fois le temps limite de course écoulé. Sans dépassement autorisé, cela a laissé Reynolds libre de naviguer vers le drapeau avec Alva à sa suite.

« C’est vraiment agréable d’être ici. Les qualifications ne se sont pas déroulées comme prévu et j’ai dû me contenter de la 11e place. J’ai été pris dans la circulation et la pluie et les embruns qui en ont résulté ont fait perdre beaucoup de temps. Mon premier podium de la saison est un très bon coup de pouce pour ma confiance et nous savons que si nous continuons à travailler dur, nous pourrons obtenir des résultats comme ceux-ci régulièrement », a déclaré Alva.

Le championnat GB4 est un championnat monoplace monoplace d’entrée de gamme visant à donner aux jeunes coureurs leur premier aperçu des machines slicks et ailes. Lancée en septembre 2021, la série en est actuellement à sa deuxième saison et utilise des voitures Tatuus F4-T014, qui sont également courues dans les séries F4 italiennes, ADAC et espagnoles.

