L’Indien Rohan Bopanna s’incline en finale du double messieurs

La star indienne du tennis Rohan Bopanna et son partenaire australien Matthew Ebden n’ont pas réussi à remporter le titre du double masculin de l’Open de Madrid, s’écrasant contre la paire russe de Karen Khachanov et Andrey Rublev lors d’une finale âprement disputée ici samedi.

Rohan Bopanna et Matthew Ebden, classés septièmes ici, se sont inclinés face à la paire russe non classée de Karen Khachanov et Andrey Rublev 6-3, 3-6, 10-3 lors de leur deuxième finale ATP Masters 1000 de la saison.

La paire indo-australienne a perdu le premier set après avoir été breakée au huitième jeu (5-3). Dans le deuxième set, Bopanna et Ebden ont cassé le service de leur adversaire russe au quatrième jeu pour une avance de 3-1 et ont remporté le set 6-3. Le Super Tiebreaker appartenait aux Russes puisqu’ils l’ont remporté 10-3, après avoir pris une avance de 6-0.

Rohan Bopanna et Matthew Ebden visaient à remporter leur troisième titre de tennis de l’année après des victoires à Doha (Qatar Open) et à Indian Wells.

C’était aussi la quatrième finale de l’année pour Rohan’Bopanna. Il avait atteint la finale du double mixte de l’Open d’Australie 2023 avec Sania Mirza.

Devant une foule animée au stade Manolo Santana, Khachanov et Rublev, les stars russes du simple, ont produit une solide performance au service pour triompher après 71 minutes. Ils ont remporté 83% (25/30) de leurs points de premier service et se sont enfuis lors du match tie-break pour sceller leur victoire.

Khachanov et Rublev ont fait preuve de courage tout au long de leur parcours vers le trophée, remportant des victoires en match tie-break dans quatre de leurs cinq matchs. Ils ont également battu les têtes de série Nikola Mektic/Mate Pavic et Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer.

