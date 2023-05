L’Indien Rhythm Sangwan décroche le bronze en Azerbaïdjan

Rhythm Sangwan a effectué un retour fantastique à la fin de la finale féminine du pistolet à air comprimé à 10 m pour décrocher une médaille de bronze à la Coupe du monde ISSF Carabine/Pistolet à Bakou, en Azerbaïdjan.

Rhythm a terminé derrière deux anciennes championnes olympiques, la médaillée d’or Anna Korakaki de Grèce et la médaillée d’argent Olena Kostevych d’Ukraine.

L’effort de Rhythm a réchauffé les cœurs indiens après que Sarabjot Singh et Esha Singh aient tous deux raté des médailles malgré leur qualification pour les finales au pistolet à air comprimé 10 m masculin et féminin respectivement.

Le jour où l’ISSF est revenue au format des Jeux olympiques de Tokyo, Rhythm a tiré 581 et Esha 579 dans la phase de qualification de 60 coups pour se qualifier pour la finale à huit femmes de 24 coups aux troisième et septième places respectivement.

Un troisième champion olympique dans le peloton des finales, le vainqueur de l’équipe mixte de Tokyo, Jiang Ranxin, de Chine, était en tête du peloton avec un 588, sept devant le deuxième meilleur Kim Bomi, de Corée.

La légende ukrainienne Kostevych a été la plus forte des blocs avec un solide 10,6, mais les Indiens ont eu du mal tôt, en particulier Esha qui a commencé avec trois tirs dans le huit.

Après 10 tirs, Anna était en tête avec Olena derrière elle tandis que Rhythm et Esha étaient en cinquième et sixième positions.

À la fin du 20e cependant, alors qu’Esha avait chuté et terminé à la sixième place, Rhythm était troisième et un point derrière Olena, deuxième, et 2,7 derrière Anna.

Elle a continué à se battre mais a finalement arrêté un point derrière l’Ukrainienne avec 219,1 au tableau. Ayant établi une bonne avance, Anna a clôturé confortablement pour l’or avec 241,3 tandis qu’Olena a tiré 240,6 pour l’argent.

Il s’agissait également d’une médaille décisive pour Rhythm puisqu’il s’agissait de sa première médaille senior individuelle dans une discipline olympique. Divya TS, la troisième Indienne en lice, avait tiré 575 pour terminer à la 17e place.

