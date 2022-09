L’Indien Narendra Modi souhaite renforcer les relations énergétiques et autres avec la Russie

Le Premier ministre indien Narendra Modi salue le président russe Vladimir Poutine lors d’une cérémonie de bienvenue le 5 octobre 2018 à New Delhi, en Inde.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré mercredi qu’il souhaitait renforcer les liens avec la Russie, alors même que le pays a été mis à l’écart de la communauté internationale à la suite de sa guerre en Ukraine.

Lors d’une allocution en ligne au Forum économique de l’Est à Vladivostok, en Russie, Modi a évoqué un “partenariat spécial” entre les deux pays et a exprimé un intérêt particulier pour le renforcement de leur coopération en matière d’énergie et de charbon à coke.

Le dirigeant indien a également souligné l’impact de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, et a appelé à “la diplomatie et le dialogue” pour mettre fin au conflit.

“Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, les événements dans une partie du monde ont un impact sur le monde entier”, a déclaré Modi, dans une traduction rapporté pour la première fois par le Hindustan Times.

“Le conflit en Ukraine et la pandémie de Covid ont eu un impact majeur sur les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les pénuries de céréales alimentaires, d’engrais et de carburant sont un sujet de grande préoccupation pour les pays en développement”, a-t-il poursuivi.

« Dès le début du conflit en Ukraine, nous avons souligné la nécessité d’adopter la voie de la diplomatie et du dialogue. Nous soutenons tous les efforts pacifiques pour mettre fin à ce conflit », a ajouté Modi.