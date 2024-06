L’Indien Narendra Modi prête serment pour un troisième mandat de Premier ministre : NPR

basculer la légende Argent Sharma/AFP via Getty Images

MUMBAI, Inde — Le dirigeant indien Narendra Modi a prêté serment dimanche comme Premier ministre pour un rare troisième mandat après près de deux mois de vote dans la plus grande démocratie du monde. Mais pour la première fois, Modi dirigera une coalition après que son parti ait été humilié dans son bastion traditionnel de la ceinture hindi du nord de l’Inde.

Modi, 73 ans, est entré dans l’histoire en étant élu trois fois consécutives. La dernière personne à avoir fait cela fut Jawaharlal Nehru, l’un des pères fondateurs de l’Inde moderne et son premier Premier ministre.

Mais la promesse de Modi selon laquelle il obtiendrait une majorité qualifiée, ce qui lui aurait permis de remodeler l’État indien créé par Nehru, a été brisée.

Le Premier ministre dirigera un gouvernement de coalition après que les électeurs ont défié les prédictions des sondages à la sortie des urnes, des grands médias indiens et des marchés, selon lesquelles le parti BJP de Modi remporterait une majorité qualifiée des deux tiers de tous les sièges parlementaires.

Lorsque le décompte a commencé le 4 juin, il est rapidement devenu clair que le BJP n’obtiendrait pas une majorité simple de 272, bien qu’il ait remporté le plus grand nombre de sièges. Il a remporté 240 sièges et, avec ses alliés, 293.

La coalition de Modi compte désormais sur ses alliés, dont deux faiseurs de rois, pour conserver le pouvoir : N. Chandrababu Naidu du parti Telugu Desam dans l’État du sud de l’Andhra Pradesh, et Nitish Kumar du Janata Dal (United) dans l’État du Bihar, à l’est.

Le président Droupadi Murmu a prêté serment au palais présidentiel indien, le Rashtrapati Bhavan, dans la capitale New Delhi, au crépuscule après une étouffante journée d’été. Le public comprenait certaines des plus grandes stars du cinéma indien et ses hommes d’affaires les plus richesdont la personne la plus riche d’Inde, Mukesh Ambani.

Le mélange étroit des affaires et du pouvoir semblait être l’une des principales raisons pourquoi moins d’Indiens ont voté pour Modi que par le passé.

Il y avait une perception largement répandue parmi les électeurs que le premier ministre avait enflé les coffres des grandes entreprises tandis que les Indiens ordinaires étaient aux prises avec de bas salaires, un chômage élevé et une hausse des prix.

Les analystes disent qu’il y a également eu un revirement contre le BJP de Modi par Dalitsqui constituent le plus grand nombre d’Indiens castes oppriméesen particulier dans le pays État le plus peuplé, Uttar Pradesh.

Ces résultats ont également constitué un léger soulagement pour de nombreux musulmans, qui constituent la plus grande minorité d’Inde. Ils ont souvent été la cible de commentaires haineux de la part du BJP, nationaliste hindou. Cela inclut Modi, qui les a décrits comme des « infiltrés » lors d’un rassemblement électoral.

« Ils ont un répit, c’est ce que tout le monde dit », déclare l’auteur et militant Rana Ayyoub. « Mais personne ne s’attend à un changement de fortune du jour au lendemain.»

Certains analystes disent que ce gouvernement de coalition pourrait être le meilleur résultat possible pour l’Inde : Modi, un chef expérimenté à la barre, mais ses tendances les plus autoritaires sont freinées par sa coalition. « En fin de compte, le résultat est le meilleur des deux mondes dans la mesure où il offre un certain degré de stabilité et de continuité tandis que le mandat affaibli restreint la capacité du BJP à poursuivre son programme identitaire plus controversé », a écrit Chietigj Bajpaeechercheur principal en Asie du Sud à Chatham House, un groupe de réflexion basé au Royaume-Uni.

Les critiques affirment que Modi a miné la démocratie indienne avec des attaques de nationalistes hindous contre les minorités et un rétrécissement de l’espace pour la dissidence et la liberté des médias. Il était largement perçu comme utilisant les institutions de l’État pour consolider son pouvoir, de la part des agences de sécurité, des forces de l’ordre et des autorités. Commission électorale indienne.

Mais rétablir la santé de la démocratie indienne – cela pourrait prendre plus de temps. « Depuis 10 ans, l’Inde suit une trajectoire de dé-démocratisation », écrit Christophe Jaffrelot, l’un des plus éminents experts mondiaux de la politique indienne. « Et personne ne peut anticiper les techniques auxquelles M. Modi pourrait recourir pour sauver son poste », a-t-il écrit.