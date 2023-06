L’Indien Narendra Modi, autrefois interdit d’entrée aux États-Unis, est accueilli à Washington

Commentez cette histoire Commentaire

Narendra Modi entrera dans l'histoire jeudi. D'autres dirigeants indiens se sont déjà adressés au Congrès, mais aucun ne l'a fait deux fois. Pas même les trois premiers ministres indiens qui étaient en poste depuis plus longtemps que Modi : son prédécesseur immédiat, Manmohan Singh ; la seule femme Premier ministre du pays, Indira Gandhi ; et le chef de l'indépendance qui a inauguré le bureau, Jawaharlal Nehru.

Le discours de Modi fait partie d’une visite de haut niveau à Washington qui comprend également son premier dîner d’État à la Maison Blanche jeudi soir. Le faste est remarquable si l’on considère la longueur à laquelle il était autrefois tenu par les dirigeants américains. Modi, alors ministre en chef du Gujarat, un État de l’ouest de l’Inde, s’est effectivement vu refuser l’entrée aux États-Unis en 2005 en raison d’allégations liées à la violence de la foule religieuse.

À l’époque, le futur Premier ministre indien risquait des sanctions en vertu d’une loi rendant les fonctionnaires étrangers inéligibles aux visas s’ils étaient reconnus responsables de « graves violations de la liberté religieuse », après que les émeutes du Gujarat en 2002 aient entraîné la mort d’environ un millier de personnes, principalement des musulmans. Dans une déclaration à l’époque, l’ambassadeur David C. Mulford a déclaré que la décision du département d’État était basée sur un rapport de la Commission nationale indienne des droits de l’homme qui a conclu qu’il y avait «un échec complet de la part du gouvernement de l’État à contrôler la violation persistante des droits de la vie, la liberté, l’égalité et la dignité du peuple de l’État ».

Mais les choses ont changé rapidement après que Modi soit devenu Premier ministre de l’Inde en 2014. Cette année-là, il a prononcé un discours au Madison Square Garden après avoir reçu le visa qui lui avait été refusé. Il s’est d’abord adressé au Congrès en 2016, puis trois ans plus tard, après une confortable réélection, a rencontré le président Donald Trump pour un rassemblement conjoint à Houston. Le dîner d’État de jeudi et le discours du Congrès semblent confirmer que Modi n’est pas seulement réhabilité, mais accueilli avec enthousiasme.

« Il y a une confiance sans précédent » entre les dirigeants des Etats-Unis et de l’Inde, a déclaré le Premier ministre au Wall Street Journal dans un article publié mardi.

Bien que les émeutes du Gujarat aient eu lieu il y a plus de deux décennies, le débat à leur sujet est en cours. Les partisans de Modi ont fait valoir qu’il était impuissant face aux massacres du Gujarat, et une équipe d’enquête spéciale convoquée par la Cour suprême indienne a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve d’actes répréhensibles de la part du futur Premier ministre. Modi, un fervent nationaliste hindou et leader parlementaire du parti de droite au pouvoir Bharatiya Janata, a déclaré que l’Inde était un endroit pour les personnes de toutes confessions et croyances.

Les chercheurs ont déclaré qu’il y avait eu une augmentation de la persécution de la minorité musulmane indienne depuis l’arrivée de Modi, ainsi que d’autres reculs démocratiques. Au début de cette année, les autorités fiscales indiennes ont perquisitionné les bureaux de la BBC et saisi les téléphones de ses journalistes. Cet incident s’est produit alors que le gouvernement a pris des mesures extraordinaires pour censurer le documentaire du média britannique, « India: The Modi Question », qui contenait des câbles diplomatiques britanniques non signalés auparavant qui disaient que la violence de la foule au Gujarat avait été planifiée « sous la protection du gouvernement de l’État ». ”

La réhabilitation de Modi aux États-Unis en dit plus sur l’Inde que sur lui personnellement. L’Inde a dépassé son géant voisin, la Chine, pour devenir la nation la plus peuplée du monde l’année dernière. Contrairement à la Chine, une grande partie de ses quelque 1,4 milliard d’habitants sont jeunes, de sorte que le pays devrait continuer de croître pendant des décennies. Le commerce avec les États-Unis a explosé sous la direction de Modi, l’Inde étant désormais souvent considérée à Washington comme un rempart potentiel pour le commerce mondial alors qu’elle s’éloigne d’une Chine repliée sur elle-même et d’une Russie isolée.

La présence mondiale du leader indien a été renforcée par l’énorme diaspora du pays, dont beaucoup à Washington. Lorsque Modi parlera aux membres du Congrès, il sera escorté par le représentant indien américain Shri Thanedar (D-Mich.). Le vice-président Harris sera l’un des dizaines de responsables indiens américains présents. Deux candidats républicains à la présidence, Nikki Haley et Vivek Ramaswamy, devraient également être présents.

Mais il n’est pas toujours possible de séparer le leader du pays. Modi lui-même a souvent confondu sa propre histoire avec celle de l’Inde. Contrairement à de nombreux autres dirigeants indiens, il est issu d’un milieu modeste et est le premier Premier ministre indien à être né après l’indépendance du pays. « Je présente mon pays au monde tel qu’il est et moi-même tel que je suis », a déclaré Modi au Journal.

Comme l’ont noté les médias indiens, avec sa visite, Modi devient l’un des rares dirigeants mondiaux à s’être adressé plus d’une fois à une réunion conjointe du Congrès. Winston Churchill, le Premier ministre britannique en temps de guerre, a parlé trois fois. Nelson Mandela d’Afrique du Sud a pris la parole une fois avant la fin de l’apartheid, en tant que chef de l’opposition récemment libéré de prison après 27 ans, et une fois après, lorsqu’il était président. Benjamin Netanyahu a parlé trois fois, bien que le dernier discours du Premier ministre israélien date de 2015. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a parlé deux fois, mais une fois virtuellement.

En parlant de la visite, l’administration Biden s’est concentrée sur l’avenir de l’Inde plutôt que sur le passé de Modi. Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré aux journalistes cette semaine qu’il s’agissait d’un « moment charnière » pour les États-Unis et l’Inde, ajoutant que leur lien « sera l’une des relations déterminantes du 21e siècle ».

Modi, qui sera probablement réélu l’année prochaine, a encore beaucoup d’ambition. Il cherche un rôle beaucoup plus important pour l’Inde sur la scène mondiale, y compris potentiellement un siège permanent au Conseil de sécurité de l’ONU. Mais une Inde plus influente à l’échelle mondiale n’est peut-être pas celle que les États-Unis accueillent favorablement.

New Delhi a refusé de condamner Moscou pour son invasion de l’Ukraine en grande partie à cause de sa dépendance historique à l’équipement militaire russe, qui représente environ 85% de l’arsenal indien, selon une étude de l’US Institute of Peace. Et même si l’Inde a peut-être son propre différend frontalier avec la Chine, peu d’experts pensent qu’elle se rangera confortablement du côté de Washington et de ses alliés contre Pékin, surtout si cela se résumait à une guerre à propos de Taïwan.