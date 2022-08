L’Indien Mohammed Ibrahim se qualifie pour la finale de la Coupe du monde de Sim Racing

L’Indien Mohammed Ibrahim s’est assuré une place en finale de la toute première Coupe du monde Sim Racing en terminant deuxième des qualifications continentales asiatiques.

Ibrahim a terminé la course de manière impressionnante avec un temps au tour de 1:33.575 derrière le Thaïlandais Thanathip Tanalapanan, qui a pris la première place après avoir terminé la course en 1:33.561.

L’autre pilote indien participant, Davlish Singh, a quant à lui obtenu la sixième position avec un temps au tour de 1:34.026 lors des qualifications qui ont vu la participation de 14 meilleurs pilotes de toute l’Asie, se disputant les deux places disponibles dans la finale. Ibrahim et Davlish avaient tous deux remporté le NESC22 (Simracing), les qualifications nationales indiennes qui se sont déroulées en mode hybride au Megaplex du partenaire multiplex d’ESFI INOX, Malad, Mumbai.

« Depuis mon enfance, je suis fasciné par les voitures de course, ce qui s’est transformé en une passion pour les sports mécaniques. C’est un sentiment surréaliste de se qualifier pour la grande finale du SRWC. Je suis heureux d’avoir maintenu l’élan des qualifications après avoir remporté le NESC et j’espère faire de même à Monaco. Ce sera une expérience stimulante de rivaliser avec les meilleurs pilotes de course de simulation du monde entier. Je vais travailler sur quelques petites choses pour améliorer mon gameplay et performer au plus haut niveau pour rendre mon pays fier en finale. La course est mon objectif et ma vision, je souhaite exceller à la fois dans Sim et dans Real Motorsports, et je recherche toujours des opportunités et du soutien. a déclaré le jubilatoire Ibrahim, qui a déjà à son actif les titres du championnat Isolation E, du McLaren Logitech G Challenge, du championnat US F4 Kcr et du championnat Ultimate E.

Fait intéressant, l’arrivée d’Ibrahim était également la cinquième plus rapide au monde. Hormis Tanalapanan, seuls le Hongrois David Toth (1:33.197), le Slovène Jernej Simonic (1:33.329) et l’Espagnol Pedro Sanchez (1:33.336), qualifiés sur le continent européen, ont enregistré moins de temps qu’Ibrahim.

Les Continental Qualifiers ont vu des pilotes de 39 pays, répartis sur 5 continents. La finale aura lieu à Monaco du 23 au 24 octobre alors qu’Ibrahim parmi les 12 meilleurs pilotes se battra pour le titre.

“Ibrahim a rendu le pays entier fier en s’assurant que l’Inde est l’un des pays qui participera à la finale inaugurale de la Coupe du monde Sim Racing. Ibrahim et Davlish ont brillamment performé contre les meilleurs pilotes de la région Asie. Il s’agit d’une énorme réussite pour la communauté des courses de sim et d’une nouvelle étape vers la croissance de l’esport en Inde. Tout le monde à ESFI lui souhaite bonne chance pour remporter le championnat. a déclaré Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques.

https://www.youtube.com/watch?v=LYvDioaEWMG

Artsmith – Concepts & Visions, l’une des principales sociétés de communication spécialisées dans le sport et l’esport du pays, et INOX, la principale chaîne indienne de multiplexage, continuent de soutenir ce tournoi prestigieux en tant que partenaires de communication et de lieu de l’ESFI, respectivement.

La toute première Coupe du Monde Sim Racing est organisée par la Fédération Internationale d’Esports en association avec la Fédération Esports de Monaco. Le tournoi présente l’un des titres de course de simulation les plus populaires au monde, Assetto Corsa.

